Kapılar kapandı Güneydoğu ve Doğu’da ticaret çıkmaza girdi

06 Mart 2020

Mahir SOLMAZ

DİYARBAKIR - Dünya ticaretini etkilemeye başlayan koranavirüs nedeniyle, İran ve Irak sınırında yer alan Habur Sınır Kapası ile Kapıköy Gümrük Kapısı’nın kapatılması, Doğu ve Güneydoğu illerindeki ticareti durma noktasına getirdi. Yapılan görüşmelerin artından Habur Sınır Kapısı’nda bekleyen 2 bin 500 kamyon ve TIR’ın geçişinin; alınan sağlık önlemlerinin ardından yük önceliği gözetilerek başladığı belirtildi.

Şırnak Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş, konunun sağlık boyutu nedeni ile hassas bir konu olduğunu, ancak sınırda bekleyen 2 bin 500 kamyon ve TIR’da bulunan malların geçişinin de önemli olduğunu söyledi. Özellikle sağlık malzemesi taşıyan kamyon ve TIR’ların Kuzey Irak’a geçişinin önemine değinen Geliş, sebze meyve, unlu mamuller ve öncelik sırasına göre diğer kamyon ve TIR’ların geçişleri konusunda yapılan görüşmelerin olumlu sonuç verdiğini belirtti.

Geliş, şu açıklamayı yaptı: “Sağlık Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı ile Şırnak Valisi’nin girişimleri sonucu yapılan görüşmelerde çözüm üretildi. Habur Sınır Kapısı yetkililerinin de bekleyen yükler konusunda çaba üretmesi sonucu, şoför değişimi ile kontrollü geçişler başladı. Tabi gerekli sağlık önlemleri alındıktan sonra. Ticaretin en azından bu dönem aksamaması için herkes elinden geleni yapıyor. Kuzey Irak Hükümeti ile de yoğun görüşmelerimiz oldu.”

200 bin İranlı turist gelemeyecek

Van Ticaret Borsası Başkanı Nayif Sümer, virüs nedeni ile kapatılan Kapıköy Gümrük Kapısı’ndan bu yıl İran’daki Nevroz tatili nedeni ile gelmesi beklenen 200 bin İranlı turistin gelmeyecek olmasının ticareti sıkıntıya soktuğunu dile getirdi. Sümer, “İran’da 25 günlük Nevroz tatilinde yaklaşık 3 yıldır çok sayıda turist bize geliyordu. Sınır kapısının kapatılması nedeni ile bu yıl kimse gelemeyecek. Kent olarak, bu ziyaret için hazırlık yapmıştık” diye konuştu.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Sadıkoğlu ise kentin ticaretinin kapıların kapanmasından etkilendiğini, ancak sınıra yakın illerdeki kadar sıkıntı olmadığını söyledi. Kapıların kapanması ile ticaret ve üretimde durgunluk yaşandığına değinen Sadıkoğlu, “Komşu illerimiz İran ve Irak’ta vaka görülmesi ve kapıların kapatılması, bölge ticaretini etkiledi. Ancak Malatya bundan daha az etkilenen illerden” açıklamasında bulundu.

Bu arada TÜYAP tarafından Diyarbakır’da 12-15 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek Ortadoğu İnşaat Fuarı, ileri bir tarihe ertelendi.