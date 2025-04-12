Kapitalizm ve demokrasi arasındaki evlilik sona erdi

Ece Ceyhun

Liberal demokrasi ken­di kendini tüketiyor…” bu sözler bu yıl Sa­kıp Sabancı Uluslararası Araştır­ma ödülleri kapsamında Jüri özel ödülünü kazanan, Institute Ad­vanced Study’de UPS Foundati­on Kürsüsü Profesörü, akademis­yen, siyaset teorisyeni ve toplum­sal kuramcı Wendy Brown’a ait. Siyaset Bilimi Profesörü Wendy Brown’a göre liberal demokrasi kendini tüketiyor ama bu demok­rasinin tükendiği anlamına gelmi­yor. Brown, demokrasi adına bu­gün verilen mücadelenin yeni bir dünyanın kapılarını açacağını an­latırken “Kapitalizm ve demokra­si arasındaki evlilik şu anda sona ermiştir” tespitini de yapıyor.

Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üze­rine hayata geçirilen Sakıp Sa­bancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kapsamında 2025 yılı­nın makale ödülü kazananları da açıklandı. Sakıp Sabancı Ulusla­rarası Araştırma Ödülleri ve An­ma Töreni, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başka­nı Güler Sabancı’nın ev sahipli­ğinde gerçekleştirildi. Bu yılki te­ması “Dönüşen Dünya Düzenin­de Değerleri Yeniden Tasarlamak: Neler Korunmalı, Neler Yeniden Değerlendirilmeli ve Tanınmalı?” olan ödül programında Jüri Özel Ödülü, Siyaset Bilimi Profesörü Wendy Brown’ın oldu.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı törende yaptığı konuş­mada, Sakıp Sabancı’nın, eğiti­mi, yalnızca bireysel başarıların anahtarı değil, aynı zamanda top­lumların aydınlık yarınlara ulaş­masını sağlayan en güçlü araç ola­rak gördüğüne işaret ederek, “Ül­kesine bağlı, birlik ve beraberliğe çok önem veren biri olarak Türki­ye’nin hak ettiği gibi muasır me­deniyetler hedefine ilerlemesi için büyük emek verdi. Onu, çalış­maktan ve üretmekten hiçbir şey alıkoyamadı. Fikirleri, değerleri bizlerin yoluna hep ışık oldu” şek­linde konuştu.

Güler Sabancı, ödül programı­nın bu yılki teması olan “Dönüşen Dünya Düzeninde Değerleri Ye­niden Tasarlamak: Neler Korun­malı, Neler Yeniden Değerlendi­rilmeli ve Tanınmalı?” konusun­da, “Yaşadığımız çağda değişimin her zamankinden daha hızlı ger­çekleştiğini, değerlerin yeniden şekillendiği gözlemliyoruz. Bilim, siyaset, ekonomi, kültür ve top­lumsal yapılar dönüşüm geçirir­ken hangi değerleri korumamız, hangilerini yeniden düşünmemiz gerektiği sorusu önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

“Düşmanımın düşmanı dostun” mudur?

Ödül töreni öncesinde bir grup gazeteci ile bir araya gelen Profe­sör Wendy Brown, farklı esen kü­resel rüzgarlar, neoliberalizm ve küresel işbirliklerini konuştuk. “Şu anda daha farklı bir demokrasi adına mücadele edenler var” yoru­munu yapan Brown, milliyetçilik temelli neoliberalizm, hatta bel­ki de neoliberalizmin bir sonraki aşamaya geçtiğini anlattı. Brown’a gelinen noktanın “düşmanımın düşmanı dostumdur” döneminin yıldızının parlayıp parlamayaca­ğını sorduğumuzda ise “Bazı du­rumlarda gerekli olabilir ama bazı durumlarda bu prensibi benimse­mek için çok acele etmemek gere­kiyor. Sol yeniden yapılanıyor. Şu anda solda yeni ittifaklar kurmak­la meşgulüz ve bu ittifakları kurar­ken yeni kurumlar hayal ediliyor, yeni ağlar kuruluyor, ittifakların çizgileri belli oluyor. Bir dayanış­ma kuruluyor. Ancak bir noktadan sonra bu ilişkiler tatlı su yoldaşı olabilir. Bizi yolun yarısında bıra­kabilir” dedi.