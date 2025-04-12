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Kapitalizm ve demokrasi arasındaki evlilik sona erdi

2025 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kapsamında Jüri Özel Ödülü’ne bu yıl Institute Advanced Study’de UPS Foundation Kürsüsü Profesörü, akademisyen, siyaset teorisyeni ve toplumsal kuramcı Wendy Brown’a verildi. Brown, “Değerler insan özgürlüğünün temelidir” dedi.

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Kapitalizm ve demokrasi arasındaki evlilik sona erdi
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Ece Ceyhun

Liberal demokrasi ken­di kendini tüketiyor…” bu sözler bu yıl Sa­kıp Sabancı Uluslararası Araştır­ma ödülleri kapsamında Jüri özel ödülünü kazanan, Institute Ad­vanced Study’de UPS Foundati­on Kürsüsü Profesörü, akademis­yen, siyaset teorisyeni ve toplum­sal kuramcı Wendy Brown’a ait. Siyaset Bilimi Profesörü Wendy Brown’a göre liberal demokrasi kendini tüketiyor ama bu demok­rasinin tükendiği anlamına gelmi­yor. Brown, demokrasi adına bu­gün verilen mücadelenin yeni bir dünyanın kapılarını açacağını an­latırken “Kapitalizm ve demokra­si arasındaki evlilik şu anda sona ermiştir” tespitini de yapıyor.

Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üze­rine hayata geçirilen Sakıp Sa­bancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kapsamında 2025 yılı­nın makale ödülü kazananları da açıklandı. Sakıp Sabancı Ulusla­rarası Araştırma Ödülleri ve An­ma Töreni, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başka­nı Güler Sabancı’nın ev sahipli­ğinde gerçekleştirildi. Bu yılki te­ması “Dönüşen Dünya Düzenin­de Değerleri Yeniden Tasarlamak: Neler Korunmalı, Neler Yeniden Değerlendirilmeli ve Tanınmalı?” olan ödül programında Jüri Özel Ödülü, Siyaset Bilimi Profesörü Wendy Brown’ın oldu.

Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı törende yaptığı konuş­mada, Sakıp Sabancı’nın, eğiti­mi, yalnızca bireysel başarıların anahtarı değil, aynı zamanda top­lumların aydınlık yarınlara ulaş­masını sağlayan en güçlü araç ola­rak gördüğüne işaret ederek, “Ül­kesine bağlı, birlik ve beraberliğe çok önem veren biri olarak Türki­ye’nin hak ettiği gibi muasır me­deniyetler hedefine ilerlemesi için büyük emek verdi. Onu, çalış­maktan ve üretmekten hiçbir şey alıkoyamadı. Fikirleri, değerleri bizlerin yoluna hep ışık oldu” şek­linde konuştu.

Güler Sabancı, ödül programı­nın bu yılki teması olan “Dönüşen Dünya Düzeninde Değerleri Ye­niden Tasarlamak: Neler Korun­malı, Neler Yeniden Değerlendi­rilmeli ve Tanınmalı?” konusun­da, “Yaşadığımız çağda değişimin her zamankinden daha hızlı ger­çekleştiğini, değerlerin yeniden şekillendiği gözlemliyoruz. Bilim, siyaset, ekonomi, kültür ve top­lumsal yapılar dönüşüm geçirir­ken hangi değerleri korumamız, hangilerini yeniden düşünmemiz gerektiği sorusu önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

“Düşmanımın düşmanı dostun” mudur?

Ödül töreni öncesinde bir grup gazeteci ile bir araya gelen Profe­sör Wendy Brown, farklı esen kü­resel rüzgarlar, neoliberalizm ve küresel işbirliklerini konuştuk. “Şu anda daha farklı bir demokrasi adına mücadele edenler var” yoru­munu yapan Brown, milliyetçilik temelli neoliberalizm, hatta bel­ki de neoliberalizmin bir sonraki aşamaya geçtiğini anlattı. Brown’a gelinen noktanın “düşmanımın düşmanı dostumdur” döneminin yıldızının parlayıp parlamayaca­ğını sorduğumuzda ise “Bazı du­rumlarda gerekli olabilir ama bazı durumlarda bu prensibi benimse­mek için çok acele etmemek gere­kiyor. Sol yeniden yapılanıyor. Şu anda solda yeni ittifaklar kurmak­la meşgulüz ve bu ittifakları kurar­ken yeni kurumlar hayal ediliyor, yeni ağlar kuruluyor, ittifakların çizgileri belli oluyor. Bir dayanış­ma kuruluyor. Ancak bir noktadan sonra bu ilişkiler tatlı su yoldaşı olabilir. Bizi yolun yarısında bıra­kabilir” dedi.