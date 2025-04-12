Kapitalizm ve demokrasi arasındaki evlilik sona erdi
2025 Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kapsamında Jüri Özel Ödülü’ne bu yıl Institute Advanced Study’de UPS Foundation Kürsüsü Profesörü, akademisyen, siyaset teorisyeni ve toplumsal kuramcı Wendy Brown’a verildi. Brown, “Değerler insan özgürlüğünün temelidir” dedi.
Ece Ceyhun
Liberal demokrasi kendi kendini tüketiyor…” bu sözler bu yıl Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma ödülleri kapsamında Jüri özel ödülünü kazanan, Institute Advanced Study’de UPS Foundation Kürsüsü Profesörü, akademisyen, siyaset teorisyeni ve toplumsal kuramcı Wendy Brown’a ait. Siyaset Bilimi Profesörü Wendy Brown’a göre liberal demokrasi kendini tüketiyor ama bu demokrasinin tükendiği anlamına gelmiyor. Brown, demokrasi adına bugün verilen mücadelenin yeni bir dünyanın kapılarını açacağını anlatırken “Kapitalizm ve demokrasi arasındaki evlilik şu anda sona ermiştir” tespitini de yapıyor.
Sakıp Sabancı’nın vasiyeti üzerine hayata geçirilen Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri kapsamında 2025 yılının makale ödülü kazananları da açıklandı. Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri ve Anma Töreni, Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Bu yılki teması “Dönüşen Dünya Düzeninde Değerleri Yeniden Tasarlamak: Neler Korunmalı, Neler Yeniden Değerlendirilmeli ve Tanınmalı?” olan ödül programında Jüri Özel Ödülü, Siyaset Bilimi Profesörü Wendy Brown’ın oldu.
Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı törende yaptığı konuşmada, Sakıp Sabancı’nın, eğitimi, yalnızca bireysel başarıların anahtarı değil, aynı zamanda toplumların aydınlık yarınlara ulaşmasını sağlayan en güçlü araç olarak gördüğüne işaret ederek, “Ülkesine bağlı, birlik ve beraberliğe çok önem veren biri olarak Türkiye’nin hak ettiği gibi muasır medeniyetler hedefine ilerlemesi için büyük emek verdi. Onu, çalışmaktan ve üretmekten hiçbir şey alıkoyamadı. Fikirleri, değerleri bizlerin yoluna hep ışık oldu” şeklinde konuştu.
Güler Sabancı, ödül programının bu yılki teması olan “Dönüşen Dünya Düzeninde Değerleri Yeniden Tasarlamak: Neler Korunmalı, Neler Yeniden Değerlendirilmeli ve Tanınmalı?” konusunda, “Yaşadığımız çağda değişimin her zamankinden daha hızlı gerçekleştiğini, değerlerin yeniden şekillendiği gözlemliyoruz. Bilim, siyaset, ekonomi, kültür ve toplumsal yapılar dönüşüm geçirirken hangi değerleri korumamız, hangilerini yeniden düşünmemiz gerektiği sorusu önem taşıyor” ifadelerini kullandı.
“Düşmanımın düşmanı dostun” mudur?
Ödül töreni öncesinde bir grup gazeteci ile bir araya gelen Profesör Wendy Brown, farklı esen küresel rüzgarlar, neoliberalizm ve küresel işbirliklerini konuştuk. “Şu anda daha farklı bir demokrasi adına mücadele edenler var” yorumunu yapan Brown, milliyetçilik temelli neoliberalizm, hatta belki de neoliberalizmin bir sonraki aşamaya geçtiğini anlattı. Brown’a gelinen noktanın “düşmanımın düşmanı dostumdur” döneminin yıldızının parlayıp parlamayacağını sorduğumuzda ise “Bazı durumlarda gerekli olabilir ama bazı durumlarda bu prensibi benimsemek için çok acele etmemek gerekiyor. Sol yeniden yapılanıyor. Şu anda solda yeni ittifaklar kurmakla meşgulüz ve bu ittifakları kurarken yeni kurumlar hayal ediliyor, yeni ağlar kuruluyor, ittifakların çizgileri belli oluyor. Bir dayanışma kuruluyor. Ancak bir noktadan sonra bu ilişkiler tatlı su yoldaşı olabilir. Bizi yolun yarısında bırakabilir” dedi.