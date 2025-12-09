Kaptanlar da Mısır’a gidiyor

Türkiye Yat Kaptanla­rı ve Çalışanları Der­neği (TYKÇD) Yö­netim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, Türkiye’de de­nizciliği yeniden düzenlemek ve tanımlamak için çalıştık­larını söyledi. Yat kaptanla­rının mevsimlik işçiyle ay­nı durumda olduğunu belir­ten Karagöz, bir yanda sayılı lüks yatlardaki kaptanlar 5-10 bin euro kazanabilirken, diğer yanda ayda 60 bin liraya mev­simlik personel gibi çalışan büyük bir kesim olduğunu di­le getirdi.

Yenikapı Expo Center’da bu yıl üçüncüsü düzenlene­cek Deniz Araçları, Ekipman­ları ve Aksesuarları Fuarı Ye­nikapı Boat Show öncesi Artı Fuarcılık CEO’su Murat Ars­lan ile birlikte basın mensup­larının sorularını yanıtlayan Karagöz, “Dünyaya perso­nel ihraç ediyoruz. Mısır’da 200’den fazla kaptanımız var. Malta’da, İtalya’da, Karayip­ler’de çalışan arkadaşlarımız var. Ama sesimizi duyurmak­ta güçlük çekiyoruz. Sektör­de hem istihdam açığı var hem personel fazlası var. Çünkü eğitim ve belge verme orantı­sı dengesiz. Amatör denizci ile acemi denizci karıştı. Belgeli çok insan var ama bilgili insan sayısı az” diye konuştu.

Bankalar bile tanımıyor

Bir kaptan mobil bankada işlem yapacağı zaman maran­goz, bahçıvan gibi meslekler sıralandığı halde kaptanlık mesleğinin seçeneklerde yer almadığını dile getiren Ka­ragöz, “Ücretler de ayrışıyor. Gulette olan başka ticarilerde başka. İngilizcesi olan dona­nımlı bir kaptan iyi bir yatta ise 5 hatta 10 bin euro’ya kadar geliri olur. Ama normalde bu kadar kazanması gerekirken 60 bin liraya hem de mevsim­lik çalışmak zorunda kalanlar var. Mevsimlik işçi gibi, sigor­ta yok. Güvencemiz de yoktu şimdi yeni yeni başladı.

Lüks yatlar ve tekneler bir arada

Yenikapı Expo Center’da 13 Aralık’ta kapılarını açmaya hazırlanan fuar, 21 Aralık’a kadar sürecek. Fuarda fiyatları 120 bin TL ile 45 milyon TL arasında değişen 350’nin üzerinde tekne motor-yat sergilenecek. Artı Fuarcılık CEO’su Murat Arslan, “2025’in ilk 10 ayında toplam sektör ihracatı 1,8 milyar dolar ile tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yıl gemi ve yat ihracatında çift haneli büyüme hedefliyoruz ve fuarın bu hedefe büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.

Yat alan Türk kaptan istihdam ediyor

Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak, kaptan, baş mühendis yani çarkçıbaşı ve gemi adamı ihracatının uzun yıllardır olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı: “Yat kaptanı ve yat personeli ihracatımızın bir miktar arttığı doğrudur. Lisan bilen, iyi yetişmiş, mesleğine hakim yat kaptanı ve diğer görev insanları her zaman kabul görürler. Kaptanların Mısır’a gitmelerinin nedeni ise yat sahiplerinin teknelerini orada konuşlandırmasından kaynaklı. Özellikle Mısır’a gitmeleri gibi bir durum yok. Arap alıcılar Türkiye’den satın aldıkları yatları kullanmaları için tecrübelerine binaen Türk personeli tercih ediyorlar. Ülkemizde denizcilik konusunda eğitim veren 10’a yakın lisans, 50 civarında ön lisans ve teknik okul bulunmakta, buradan mezun olan gençler dünyanın her tarafında iş bulabilmektedirler.”