Kaptanlar da Mısır’a gidiyor
Hazır giyim sanayicileri, konaklama ve yeme-içme sektörü personellerinden sonra yat kaptanları da Mısır ve Körfez ülkelerinin yolunu tuttu. Sezonluk ve güvencesiz istihdam yüzünden yetişmiş personelin yurt dışına gittiğini belirten TYKÇD Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, “Mısır’da 200’den fazla kaptanımız var” dedi.
Türkiye Yat Kaptanları ve Çalışanları Derneği (TYKÇD) Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Ziya Karagöz, Türkiye’de denizciliği yeniden düzenlemek ve tanımlamak için çalıştıklarını söyledi. Yat kaptanlarının mevsimlik işçiyle aynı durumda olduğunu belirten Karagöz, bir yanda sayılı lüks yatlardaki kaptanlar 5-10 bin euro kazanabilirken, diğer yanda ayda 60 bin liraya mevsimlik personel gibi çalışan büyük bir kesim olduğunu dile getirdi.
Yenikapı Expo Center’da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı Yenikapı Boat Show öncesi Artı Fuarcılık CEO’su Murat Arslan ile birlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karagöz, “Dünyaya personel ihraç ediyoruz. Mısır’da 200’den fazla kaptanımız var. Malta’da, İtalya’da, Karayipler’de çalışan arkadaşlarımız var. Ama sesimizi duyurmakta güçlük çekiyoruz. Sektörde hem istihdam açığı var hem personel fazlası var. Çünkü eğitim ve belge verme orantısı dengesiz. Amatör denizci ile acemi denizci karıştı. Belgeli çok insan var ama bilgili insan sayısı az” diye konuştu.
Bankalar bile tanımıyor
Bir kaptan mobil bankada işlem yapacağı zaman marangoz, bahçıvan gibi meslekler sıralandığı halde kaptanlık mesleğinin seçeneklerde yer almadığını dile getiren Karagöz, “Ücretler de ayrışıyor. Gulette olan başka ticarilerde başka. İngilizcesi olan donanımlı bir kaptan iyi bir yatta ise 5 hatta 10 bin euro’ya kadar geliri olur. Ama normalde bu kadar kazanması gerekirken 60 bin liraya hem de mevsimlik çalışmak zorunda kalanlar var. Mevsimlik işçi gibi, sigorta yok. Güvencemiz de yoktu şimdi yeni yeni başladı.
Lüks yatlar ve tekneler bir arada
Yenikapı Expo Center’da 13 Aralık’ta kapılarını açmaya hazırlanan fuar, 21 Aralık’a kadar sürecek. Fuarda fiyatları 120 bin TL ile 45 milyon TL arasında değişen 350’nin üzerinde tekne motor-yat sergilenecek. Artı Fuarcılık CEO’su Murat Arslan, “2025’in ilk 10 ayında toplam sektör ihracatı 1,8 milyar dolar ile tarihindeki en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yıl gemi ve yat ihracatında çift haneli büyüme hedefliyoruz ve fuarın bu hedefe büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz” dedi.
Yat alan Türk kaptan istihdam ediyor
Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Başaran Bayrak, kaptan, baş mühendis yani çarkçıbaşı ve gemi adamı ihracatının uzun yıllardır olduğunu belirterek, şu bilgileri paylaştı: “Yat kaptanı ve yat personeli ihracatımızın bir miktar arttığı doğrudur. Lisan bilen, iyi yetişmiş, mesleğine hakim yat kaptanı ve diğer görev insanları her zaman kabul görürler. Kaptanların Mısır’a gitmelerinin nedeni ise yat sahiplerinin teknelerini orada konuşlandırmasından kaynaklı. Özellikle Mısır’a gitmeleri gibi bir durum yok. Arap alıcılar Türkiye’den satın aldıkları yatları kullanmaları için tecrübelerine binaen Türk personeli tercih ediyorlar. Ülkemizde denizcilik konusunda eğitim veren 10’a yakın lisans, 50 civarında ön lisans ve teknik okul bulunmakta, buradan mezun olan gençler dünyanın her tarafında iş bulabilmektedirler.”