Kâr beklentilerini tekrar azaltan Volkswagen'de kayıp büyük

Volkswagen Grubu, iki buçuk ay sonra kâr tahminlerini tekrar düşürürken, şirketin borsadaki payları satış baskısına maruz kaldı.

Alman otomobil üreticisi, cuma günü borsa kapandıktan sonra yaptığı açıklamada, satışların beklenenden daha zayıf bir performans göstermesini gerekçe göstererek, 2024 finansal beklentilerini üç aydan kısa bir süre içinde ikinci kez düşürdü.

Buna göre, Volkswagen, bu yıl için daha önce yüzde 6,5-7 olan kâr marjının yüzde 5,6'ya düşmesini (yaklaşık 18 milyar Euro) bekliyor.

Alman üretici, daha önce 2023'teki 9,24 milyon araçlık seviyesinden yüzde 3'e varan bir artış öngördüğü 2024 yılı küresel teslimat görünümünü de yaklaşık 9 milyon araca indirdi.

Bu nedenle, geçen yıl 322 milyar Euro değerinde araç satışı yapan Volkswagen, satışlarda daha önce hedeflenen yüzde 5'e varan artışın artık geçerli olmadığını açıkladı. Şirket, 2024’te satış gelirlerinin yüzde 0,7 düşüşle 320 milyar Euro civarında olmasını bekliyor.

Alman otomotiv sektöründe deprem

Bu arada, diğer Alman otomotiv üreticileri, Mercedes-Benz ve BMW de eylül ayında kâr tahminlerini düşürmüştü.

Volkswagen ise Brüksel'deki Audi fabrikasına ilişkin beklenen maliyetler nedeniyle temmuz ayında da kazanç tahminini azaltmıştı.

Avrupa'da durgun ekonomi Volkswagen'in araç satışlarını olumsuz etkilerken, bundan dolayı şirketin finansal hizmetler bölümü daha az kazanıyor.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, bu ayın başında tasarruf ve maliyet azaltma önlemleri kapsamında tarihinde ilk kez Almanya'daki fabrikalarını kapatacağını ve 30 yıllık istihdam koruma anlaşmasını 5 yıl erken sonlandırılacağını açıklamıştı.

2020'de Türkiye'de fabrika yatırımından vazgeçen Volkswagen'in söz konusu açıklaması, Alman otomotiv sektöründe "deprem" etkisi yaratmıştı.

Şirket buna gerekçe olarak Avrupa'da yüksek enerji ve iş gücü maliyetlerinin rekabet gücünü azaltmasını ve satışların düşmesini göstermişti.

Analistler, Almanya'daki en az iki fabrikanın kapatılmasının ve 15 bin kişinin işten çıkârılmasının maliyetinin 3 ila 4 milyar Euro olacağını tahmin ediyor.

Piyasa değeri 52 milyar Euro'ya geriledi

Volkswagen hisseleri, şirketin 2024 beklentilerini düşürmesinin ardından Alman borsasında sabah saatlerinde yüzde 3'ten fazla değer kaybederek 94,10 Euro'ya geriledi. Böylece şirket hisselerinin kayıpları yıl başından bu yana yüzde 15'e ulaştı.

Şirketin hisseleri, Nisan 2021'de 245 Euro'nun üzerinde işlem görüyordu. 2021'de 129 milyar Euro olan şirketin piyasa değeri de 52 milyar Euro'ya geriledi.