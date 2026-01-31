Kara: Asgari ücretlinin alım gücü son 10 yılın en düşük seviyesinde

Kara’nın paylaştığı verilere göre, ocak ayları baz alınarak hazırlanan grafikte, asgari ücretin açlık sınırına oranı 2017-2026 döneminde dalgalı bir seyir izledi. 2026 yılı ocak ayı itibarıyla bu oranın son on yılın en düşük düzeyine indiği görülüyor.

Prof. Dr. Kara, “2026 yılına girerken asgari ücretlilerin satın alma gücünün son on yılın en düşük düzeyinde olduğu görülüyor” ifadelerini kullanırken, yılın başı baz alındığında oranın bu seviyeye gerilediğini, ancak yıl içindeki aylara bakıldığında 2021 yılında daha düşük oranların görüldüğünü de vurguladı.