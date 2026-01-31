Kara: Asgari ücretlinin alım gücü son 10 yılın en düşük seviyesinde
Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2026 yılı itibarıyla asgari ücretlilerin satın alma gücünün son on yılın en düşük seviyesine gerilediğini açıkladı.
Kara’nın paylaştığı verilere göre, ocak ayları baz alınarak hazırlanan grafikte, asgari ücretin açlık sınırına oranı 2017-2026 döneminde dalgalı bir seyir izledi. 2026 yılı ocak ayı itibarıyla bu oranın son on yılın en düşük düzeyine indiği görülüyor.
Prof. Dr. Kara, “2026 yılına girerken asgari ücretlilerin satın alma gücünün son on yılın en düşük düzeyinde olduğu görülüyor” ifadelerini kullanırken, yılın başı baz alındığında oranın bu seviyeye gerilediğini, ancak yıl içindeki aylara bakıldığında 2021 yılında daha düşük oranların görüldüğünü de vurguladı.
Not: Grafik Ocak ayları itibarıyla çizdirilmiştir. Yani sene başı itibarıyla bakınca oran son 10 yılın en düşük düzeyinde. Yıl içine bakarsak 2021’de daha düşük oranlar görülmüştü.— Hakan Kara (@ali_hakan_kara) January 31, 2026