Kara para aklama ve terör finansmanı ile mücadelede yeni adım

Kara para aklama ve terörün finansmanını engellenmesini öngören, Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun Teklifi dün akşam saatlerinde TBMM’ye sunuldu.

Yürürlük maddesi dahil 44 maddeden oluşan teklif uyarınca, Yargıtay tarafından terör örgütü olduğu kesinleşen örgütlere finansman sağlayanların mal varlıkları da dondurulabilecek. Ak Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş bu kararın mahkeme süreci dahil 5 gün içinde alınacağını bildirdi.

Teklifin 33’üncü maddesi ile halka açık olmayan şirketlerde hamiline yazılı pay senedine sahip olanlar, 31 Aralık 2021’e kadar Merkezi Kayıt Kuruluşuna bildirilmek üzere A.Ş’ye başvuracaklar. A.Ş’ler 5 iş günü içinde MKK’ye bildirimde bulunacaklar. Bildirimde bulunmayan pay sahipleri, paya bağlı haklarını kullanamayacaklar. Bildirim yükümlülüklerine uymayanlara 20 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Teklifin 10’uncu maddesi ile Yardım Toplama Kanununa aykırı şekilde, izinsiz olarak yardım toplayanlara yüklü miktarda para cezası öngörülüyor. Buna göre, izinsiz yardım toplayanlara 5 bin lira ile 100 bin lira arasında idari para cezası verilecek. İnternet ortamında izinsiz yardım toplanması halinde ise para cezası 10 bin liradan 200 bin liraya kadar çıkabilecek.

Öte yandan kanun teklifi ile birlikte şüpheli işlemleri bildirmeyen banka ve finans kuruluşları, döviz büfeleri, kuyumcular, noterler, nakil vasıtası sahipleri gibi geniş bir gruplara 50 bin liraya kadar idari para cezası öngörülüyor. Kimlik tespiti ve risk denetimiyle ilgili yükümlülükleri yerine getirmeyenlere ise 30 bin lira ceza uygulanacak. Kanunda ‘yükümlü’ olarak tanımlanan grupta yer alanlardan banka ve finans kuruluşlarının yapacakları ihlallerde ise para cezaları iki kat olarak uygulanacak.