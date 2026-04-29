'Kara Pazartesi'yi bilen yatırımcıdan uyarı: Yeni çöküş için geri sayım başladı

ABD’li ünlü yatırımcı Paul Tudor Jones, küresel piyasalarda yeni bir ayı piyasasının birkaç yıl içinde ortaya çıkabileceğini belirterek, yüksek değerlemeler nedeniyle risklerin arttığı uyarısında bulundu.

Büyük düşüş için zaman verildi

1987’deki tarihi borsa çöküşünü önceden tahmin eden Tudor Investment kurucusu Paul Tudor Jones, bu yıl için bir kriz beklemediğini ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde güçlü bir düzeltmenin gündeme gelebileceğini söyledi.

Jones, hisse senetlerinde fiyat-kazanç oranlarının son 25-30 yıllık ortalamalara geri dönmesinin, yeni bir ayı piyasasının temel dinamiği olacağını ifade etti. 1970’ten bu yana büyük düşüşlerin ortalama her 10 yılda bir yaşandığını hatırlatan Jones, son büyük kırılmanın 2020 pandemi döneminde gerçekleştiğini vurguladı.

Kritik tetikleyici: Halka arzlar

Jones’a göre piyasadaki kırılmanın en önemli tetikleyicilerinden biri, büyük şirketlerin halka arzları sonrası kilitli hisselerin satışa açılması olacak. SpaceX, Stripe ve Chime gibi dev şirketlerin olası halka arzlarının bu süreci hızlandırabileceği belirtiliyor.

Benzer bir sürecin 2000 yılında dot-com balonunun patlaması öncesinde yaşandığına dikkat çekilirken, o dönemde Nasdaq endeksinin yüzde 39 değer kaybettiği hatırlatıldı.

“Değerlemeler tarihi zirvede”

ABD borsalarının mevcut değerlemelerinin tarihi seviyelere ulaştığını belirten Jones, piyasa değeri/GSYH oranının yüzde 250’nin üzerine çıktığını söyledi. Bu oran 1929’da yüzde 65, 2000 yılında ise yüzde 170 seviyesindeydi.

Ekonomiye ağır darbe uyarısı

Jones, olası yüzde 35’lik bir piyasa düşüşünün yalnızca yatırımcıları değil, kamu maliyesini de ciddi şekilde etkileyebileceğini ifade etti. Sermaye kazancı vergilerinin neredeyse sıfırlanabileceğini belirten Jones, bunun bütçe açığını büyütebileceği ve tahvil piyasasında sert satışlara yol açabileceği uyarısında bulundu.

Yatırımcılara net mesaj

Bireysel yatırımcılara da seslenen Jones, mevcut yüksek seviyelerden uzun vadeli kazanç elde etmenin zor olacağını belirterek, "Paranızı nasıl dağıttığınızı çok daha dikkatli düşünmelisiniz" dedi.