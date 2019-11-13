Karadağ sahillerine Türk çıkarması

13 Kasım 2019

Türkiye’ye 12 saatlik bir araba yolculuğu kadar yakındaki Adriyatik ülkesi Karadağ (Montenegro) hem benzer kültürü hem de Avrupa Birliği (AB) üyeliğine gün sayıyor olması sebebiyle son 3 yıldır Türklerin radarında. Karadağ’daki Türk şirketi Mirnadom’un Karadağ Merkez Bankası’ndan derlediği verilere göre bütün dünyadan 2016’da 133 milyon Euro’luk gayrimenkul yatırımı alan 622 binlik ülke, 2017’de bu rakamı 147 milyon Euro’ya, 2018’de ise 182 milyon Euro’ya ulaştırdı. 2018’de, 2017’ye göre 35 milyon Euro yükselen emlak yatırımının tam yüzde 52’si Türklerin artan ilgisi sayesinde oluştu. Nitekim 2016’da Karadağ’dan 634 bin Euro’luk emlak alımı yapan Türkler, 2017’de bu rakamı 6,8 milyon Euro’ya, 2018’de ise 25,1 milyon Euro’ya çıkardı.

Mirnadom’un kurucusu Serkan Şahin, 2016-2018 arasında Türklerin yatırımlarının 40 kata yakın arttığına dikkat çekerek, “İlgi özellikle sahil şeridine. Bar da 43 bin nüfusu ile sahil şeridindeki en yakın şehrin iki katı nüfusa sahip, Dolayısıyla kışın da yaşayan bir şehir. Montenegro’ya 2018’de 2,2 milyon turist geldi. Bunun yüzde 51’i bireysel kiralama ile evlerde kaldı. 13 milyon yıllık gecelemenin 8,7 milyonu, yani yüzde 66’sı evlerdeki turistlerin gecelemelerinden oluştu. Ülkede ortalama geceleme süresi 5,8 iken bu rakam Bar’da 9,5 gün. Dolayısıyla yatırımcılarımız için çok iyi matematik yaptığımızı düşünüyoruz, hem günlük kiralama ile kira çarpanlarını 9 yıla yaklaştırmayı öngörüyoruz hem de kışın da yaşayan bir şehir de gelirlerini artırmayı hayal ediyoruz.” dedi.

‘Karadağ'da kışın da yaşayan bir şehir çok daha değerli'

Doğru bir ülkede ve geleceği parlak bir sahil ve liman şehri Bar’da denize komşu yatırım ile gelen taleplerden ve istatistiklerden doğru yolda olduklarını anladıklarını kaydeden Serkan Şahin, “Ülkenin İtalya’ya açılan kapısı Bar’ın en güzel koyu Dobra Voda’ya hayata geçirdiğimiz butik projemizde kira çarpanını 9,5 yıla kadar düşürdük. Ki bölgedeki gayrimenkul uzmanları, Karadağ'daki emlak fiyatlarının 7-8 yıl içinde ikiye katlanacağından emin. Bu öngörüye Avrupa Birliği İstatistik Enstitüsü (Eurostat) verilerinden beslenen tecrübe ile vardıklarını düşünürsek ülkenin cazibesi bir kat daha artıyor. Karadağ'a yatırım fırsatı sadece Türk yatırımcısı için değil tüm Avrupalı yatırımcıların dikkatini çekiyor. Bölgeye yatırım yapanlar arasında Rusya ve Türkiye daha erken davranarak bir adım öne geçse de İsviçre, Almanya, Avusturya ve İngiltere de yatırımlarını yoğunlaştırmış durumda.” ifadelerini kullandı. Şahin, Dobra Voda koyunda otel konforuna sahip ilk rezidans projesi Verde di Oliva'da 2 yıl kira garantisi verdiklerini de hatırlatarak, “Eurostat Karadağ'ın 13 yıl kira çarpanı ile Avrupa'nın yatırım yapmaya en elverişli Moldova ve Ukrayna’dan sonra 3. ülke olduğunu söylüyor. Ki resmi olarak savaş ekonomisine sahip bu ilk 2 ülkenin AB’ye adaylığı bile söz konusu değil. Yıllık ortalama yüzde 10 ile yükselme trendine giren emlak fiyatları, AB üyeliği sürecine kadar trendini koruyacaktır.” dedi.

Türkiye sonunculuktan ikinciliğe yükseldi (bin Euro)

2018 2017 2016 2015

Rusya 38.990 41.802 41.308 59.944

TÜRKİYE 25.114 6.863 634 -

Sırbistan 14.575 10.764 11.228 14.258

İsviçre 13.268 16.999 12.357 8.144

Almanya 9.389 6.673 5.435 5.629

Avusturya 6.370 - 1.144 6.899

İngiltere 5.986 3.318 2.383 5.816

TOPLAM 182.605 147.172 133.054 141.088

Kaynak: Karadağ Merkez Bankası