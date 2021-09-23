Karadağ'dan Türkiye'ye 250 milyon dolarlık hedef için yatırım çağrısı

Karadağ Ankara Büyükelçisi Periša Kastratović, Türk basınıyla bir araya geldiği toplantıda Karadağ-Türkiye ikili ilişkilerine yönelik açıklamalarda bulundu.

Karadağ’ın dış yatırıma dair politikalarının paylaşıldığı basın toplantısında konuşan Kastratović, karşılıklı ortak hedefler kapsamında Türk yatırımcıların Karadağ’daki fırsatlardan faydalanması için çağrıda bulundu.

Toplantıda Karadağ-Türkiye ikili ilişkilerini oluşturan siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlarda Karadağ’ın dış yatırımcılara yönelik teşvik politikaları ve Türkiye ile karşılıklı ilişkileri artıracak yeni alanlar ve fırsatlar değerlendirildi.

Karadağ'dan Türk yatırımcılara açık çağrı

Karadağ ve Türkiye karşılıklı ticaret hacminin 2022 yılına kadar 250 milyon ABD dolarına ulaşması için ek çaba gösterme konusunda anlaştığını söyleyen Kastratović, “Bu anlaşma doğrultusunda 2022 yılına kadar iki ülkenin karşılıklı ticaret hacmindeki bu hedefe ulaşmak için Türk şirketlerine ve yatırımcılarına açık çağrıda bulunuyoruz. Amacımız, önceliğimiz olan bu hedefe ulaşmak ve ikili ilişkileri ekonomik, kültürel, eğitim ve diğer alanlarda artırarak geliştirmek" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'yi ekonomik ortak olarak görüyoruz"

Kastratović sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Karadağ'ın diplomatik ağının önceliği ekonomik diplomasidir. Bu bağlamda Türkiye’yi önemli bir ekonomik ortak olarak görüyor, Türk şirketlerine ve yatırımlarına açık olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. Son dönemde Türk yatırımcıların Karadağ'a yatırım yapmaya ilgisinin giderek arttığını görüyoruz. Pandemi öncesi, bir önceki beş yıllık dönemi kapsayan Karadağ ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi, her yıl büyüme kaydetti. Sadece 2020 yılında Karadağ ile Türkiye arasındaki toplam ticaret hacmi 122 milyon euro olarak gerçekleşti. Pandemi öncesinde ise bu rakam %18,7 daha düşüktü. Gelecekte daha güçlü ekonomik bağlar ve iki ülkeye de yarar sağlayan daha yoğun ekonomik ilişkiler tesis etmek istiyoruz."

"Siyasi ilişkileri ekonomik iş birliği ile güçlendirmek önemli"

Kastratović, "Yakın ve uzun vadeli ekonomik, kültürel, siyasi hedeflerimize ulaşmak adına, Karadağ'daki pek çok farklı alandaki fırsatları ve potansiyel barındıran yatırım alanlarını, Türkiye ile var olan ikili ilişkilerimiz üzerinden değerlendirmek, bu hedefi yeni ekonomik yatırımlar yaparak sağlamak bizim için stratejik bir öneme sahip. Bugün Karadağ ve Türkiye’nin ikili ilişkilerde mükemmel seyreden mevcut siyasi ilişkilerini daha güçlü bir ekonomik iş birliği ile güçlendirmesi, bölgedeki ekonomik kalkınma açısından önem arz ediyor. Bu hedef için ticaret hacminin arttırılabileceği kayda değer alanlar mevcut" açıklamasında bulundu.

"Diplomasi diyaloğunu daha da geliştirmek istiyoruz"

Türkiye devleti ve Türk iş insanlarına yaptıkları yatırım çağrısıyla, Karadağ'daki fırsatları paylaşmak istediklerini belirten Kastratović, "Bu fırsatları karşılıklı ekonomik, kültürel, turizm, eğitim ve üretim gibi diğer alanlarda da artırma hedefimiz var. Karadağ olarak Türkiye ile ikili ticareti ve genel ilişkileri hızlandırmak istiyoruz. Türkiye ve Karadağ ilişkilerinin hem kültürel hem ekonomik anlamda artarak ihracatın ve ithalatın her iki ülkeye de büyük fırsatlar ve kalkınma odaklı değerler katacağına inanıyoruz. Ülkeler salgın, küresel iklim sorunları gibi global sorunlarla uğraşırken ekonomilerini halihazırda ilişki sürdürdüğü ülkelerle sürdürme stratejisine odaklanıyor, mevcut ilişkileri üzerinde daha hassas davranıyorlar. Mevcut diplomatik, ekonomik, kültürel, her türlü ilişkilerinin üzerine yeni kalkınma alanları dahil ediyorlar. Bu doğrultuda; Karadağ olarak Türkiye ile yaptığımız ihracatın katma değerini ve hacmini daha da artırmak, sahip olduğumuz potansiyellerle iki ülke arasında yeni fırsatlar, yeni ticaret alanları ve yeni pazarlar yaratmak; kültür ve eğitim konusunda yeni ve güçlü adımlar atmak, en önemlisi de tüm bunlarla neredeyse 1,5 asırdır süregelen diplomasi diyaloğunu daha da geliştirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

"Diplomatik ilişkilerde 140 yılı geride bıraktık"

Kastratović, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: "Karadağ ile Türkiye'nin karşılıklı ilişkileri köklü bir geçmişe sahip. 2019'da iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 140. yılını kutladık. Sayısız alandaki iş birliğimizi dostluk, karşılıklı çıkar ve karşılıklı saygı ilkelerine dayalı olarak sürekli geliştiriyoruz. Türkiye ile Karadağ arasındaki iş birliğini yeni girişimlerle daha da güçlendirmenin ve zenginleştirmenin önünde hiçbir engel yok. Nitekim Karadağ'ın Türkiye ile ilişkilerine verdiği önemin en iyi kanıtı da Ankara’daki Büyükelçiliğe ek olarak İstanbul'da Başkonsolosluğun açılmasıdır.

Türkiye Karadağ'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biriydi ve 2017 yılında Karadağ'ın NATO'ya katılma yolculuğunun da en büyük destekçilerinden biri oldu. Karadağ ile Türkiye arasındaki dostane ilişkiler COVID-19 pandemisi boyunca bir kere daha teyit edildi. Türkiye Karadağ'a yardım gönderen ilk ülkelerden biri oldu ve bu süreçte iki ülke de vatandaşlarının kendi ülkelerine geri dönmesi sürecinde yakın bir iş birliği yaptı."

Hangi sektörler fırsat sunuyor?

Yurt dışında yatırım, şirket kurma, yurtdışında yaşama imkanları konusunda danışmanlık veren ve Karadağ Büyükelçiliği ile gerçekleşen toplantının moderasyonunu yapan Leo Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Çimen, Karadağ'ı dışarıdan yatırımlara açık, cazip bir yatırım alanı yapan faktörlerin altını çizdi.

Çimen; “Karadağ’ın nitelikli iş gücü varlığı, uygun bir kurumsal vergilendirme sistemine sahip olması ve yabancı yatırımlara uygun mevzuatı, coğrafi konumu dolayısıyla sahip olduğu stratejik üstünlüğün yanı sıra uluslararası sözleşmelerle oluşturulmuş bir global ticaret ağına dahil olması yatırımcılar için önemli bir değer. Özellikle turizm, enerji, ağaç işleme ve mobilya imalatı, bilişim ve metal işleme gibi kilit sektörler Türk iş dünyası için cazip fırsatlar sunuyor. Ülkedeki mevcut potansiyelin Türk iş dünyası ile birlikte daha da güçleneceğine inanıyorum” dedi.