KARADENİZBİRLİK: "Ramazanda ayçiçek yağı fiyatını artırmayacağız"

KARADENİZBİRLİK'in ayçiçeği fiyatına ramazan ayı boyunca artırım yapmayacağı açıklayan Birlik Genel Müdürü Ünal Erarslan, yaptığı yazılı açıklamada, enflasyonla mücadeleye destek olacaklarını belirtti.

Yaptığı yazılı açıklamada Erarslan, "Türkiye, enflasyonla mücadele süreci içerisindedir. Bu mücadeleye katkıda bulunmak, özellikle gıda fiyatlarında yaşanan artışların önüne geçmek için her kesimin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerekir" ifadesini kullandı.

Son tarih: 29 Mart Cumartesi

Erarslan, ramazan ayının sona ereceği 29 Mart Cumartesi gününe kadar kendi ayçiçeği yağı ürünlerine zam yapılmaması kararı aldıklarına işaret ederek, şunları kaydetti: "KARADENİZBİRLİK, geçmişte olduğu gibi bundan sonra da güçlü şekilde üretici ortağı çiftçilerin ve tüketicilerin yanında yer almaya devam edecektir. Bu vesileyle tüm İslam aleminin ve Türk milletinin ramazan ayının hayırlara vesile olmasını diliyoruz."