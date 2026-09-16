Karadeniz'de ağlar doldu, fiyatlar 50 liraya kadar düştü

Karadeniz'de yeni av sezonu balıkçıların yüzünü güldürdü. Denize açılan tekneler palamut, istavrit ve mezgitle limanlara dönerken, Marmara'dan gelen hamsi de tezgâhlardaki çeşitliliği artırdı.

Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, sezonun hem balık miktarı hem de çeşitlilik açısından iyi başladığını belirterek, "Cenabıallah bu sene her balığı verdi denize. Şu anda en fazla palamut var. İstavrit, mezgit, hamsi de var. Bu sene hepsinin yılı" dedi.

Palamut 50 liraya kadar düştü

Denizdeki bolluk fiyatlara da yansıdı. Özellikle palamutta geçen sezona kıyasla önemli bir fark oluştuğunu belirten Malkoç, 500-600 gramlık palamutların 50-70 liraya kadar düştüğünü söyledi.

Samsun'da palamudun tanesi 50-100 liradan satılırken istavritin kilogramı 100-200, mezgitin 150-200, hamsinin ise 150-250 lira arasında alıcı buluyor.

Bolluğun arkasında yağış ve rüzgâr var

Malkoç'a göre bu sezon Karadeniz'deki balık bolluğunda hava koşulları da etkili oldu. Yağışların denize plankton taşıdığını belirten Malkoç, kuzeyli rüzgârların da Karadeniz'e oksijen getirdiğini ifade etti.

Balık çeşitliliği ve fiyatların tüketiciler açısından fırsat oluşturduğunu söyleyen Malkoç, vatandaşlara balık tüketimini artırmaları çağrısında bulundu.