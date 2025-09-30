Karadeniz'de bal savaşı! 7 bin liraya ulaştı

Rize’nin yüksek rakımlı yaylalarında yerden metrelerce yükseklikteki ağaç tepelerine kurulan kovanlarda el değmeden üretilen ve bu yıl kilogram fiyatı 7 bin TL’leri bulan karakovan balında hasat gerçekleşti.

Bu yıl rekolteden memnun olan arıcılar el değmeden ürettikleri yeni sezon ballarını satışa çıkardı. Anzer Balı'nın bu yıl satış fiyatı 6 bin lira olarak belirlenirken, karakovan balları kalitesine ve üretildiği rakıma göre 7 bin TL'ye kadar ulaşan rakamlarla satılıyor.

"Kütüğü oyar için yaparız"

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde arıcılık yapan Mustafa Memoğlu, karakovanın ilk bahar mevsiminde hazırlanarak ağacın tepe kısmına yerleştirildiğine ve bal üretiminin el değmeden gerçekleştiğine dikkat çekti.

- Atölyede kütüğü oyar içini yaparız, getirir ağaçların kafasına koyarız. Ondan sonra oğul gelir Mart, Nisan, Mayıs aylarında içerisine yerleşir. Sonrasında arı orada bildiği gibi balını yapar.

- Kesinlikle biz ona herhangi bir katkı maddesi, şeker, mum hiç bir şey koymayız. Ne varsa doğada arı onları toplar, nektarı toplar, balını yapar. Sonrasında biz gider o karakovanımızı sağarız.

"Bu sene iyi gidiyor"

Rize’nin tüm bölgelerinin balının kaliteli olduğuna dikkat çeken Memoğlu sadece bir yaylanın balından söz edilmesinin yanlış olduğuna değinerek şunları söyledi:

- Hasata başladık, bu yıl rekolte çok güzel. Bu sene bal iyi gidiyor. Bu Türkiye genelinde de iyi. Yalnızca bizim Ayder Yaylası’nda da değil, Kaçkar Dağları'nda, her tarafta iyi.

2 bin 500 tür çiçek var

- Hacettepe Üniversitesi’nden bir profesör kalkıyor Rize’nin bir yaylasına çıkıyor. "Rize’nin bu yaylasının balı şifadır, 2 bin 500 tür çiçek var" diyor. Ama bir yaylayı diyor. Bu böyle değil. Rize dediğin zaman Kaçkar Dağları’nın hepsi aynıdır. Florası, çiçeği, her şeyi aynı. Önemli olan rakımdır. Deremezra, Sırt Yayla, Ceymakçur Yaylası, Kavron Yaylası, her taraf aynıdır. Tek bir tarafa odaklanmamak lazım.