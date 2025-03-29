Karadeniz'de bereketli sezon! Kırk yıl sonra bir ilk yaşanıyor

Karadeniz’deki balıkçılar kırk yılın ardından kırlangıç ve kalkan balığında yaşanan bolluğa hem şaşırdı hem de çok sevindi. Daha önce kilosu bin 500 liradan satılan kırlangıç balığı bol avlanmasıyla birlikte fiyatı 500-600 liraya kadar gerilerken, kalkan balığı da 1000 liradan satılıyor.

15 Nisan’da sona erecek av sezonu öncesinde yaşanan bolluğu değerlendiren balıkçılardan Süleyman Çakır, "Bu sene kırlangıç çok bol çıktı. Kalkan’da 15-20 gün böyle biraz fazla çıkar daha sonra havyarını döker gider. Şu ana kadar Kalkan ve Kırlangıcı bir arada hiç bu kadar bol görmedim. Otuz kırk yıldır bu sektördeyim. Bu sezon gibi kırlangıç çıkmadı, bu sene çok bol çıktı. Daha önce kilosu bin 500 liraya satıyorduk şu anda 500-600 liraya düştü. Genelde Araklı, Akçaabat, Sürmene açıklarında avlanıyor. Kırlangıcın kafa kısmından çorba olur, geri kalanıyla da buğlama olur. Bundan sonrası için hamsi zaten yok, istavrit olur, hava iyi olursa mezgit olur. Şu anda tezgahlarda kalkan, kırlangıç, çupra, levrek, somon yer alıyor" dedi.