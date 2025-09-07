Karadeniz'de fındık hasadı tamamlandı! Sırada kırma ve kavurma var

Karadeniz'in en önemli tarım ürünleri arasında yer alan fındıkta, hasat ve kurutma süreci sona erdi. Üreticilerin bir kısmı kuruttukları fındıkları doğrudan tüccara satarken, bir kısmı ise uzun kış aylarında tüketecekleri fındıkları işlenmiş halde almayı tercih ediyor.

Son yıllarda sayıları giderek artan kırma ve kavurma işletmeleri, bölge halkına hem hijyen açısından hem de zaman tasarrufu açısından büyük kolaylık sağlıyor. Üreticiler bu işletmelere getirdikleri fındıkları; kırılmış, kavrulmuş ve vakumlanmış paketler halinde belirli bir ücret karşılığında teslim alıyor.

Sezon düşük tempoyla başladı

Çarşıbaşı ilçesinde 2001 yılında fındık işleme sektörüne adım atan ve şu anda Ortahisar ilçesinde faaliyet gösteren İsko Fındık sahibi Mustafa Dereköylü, sezonun düşük tempoyla başladığını belirterek rekolte ve randıman düşüklüğüne dikkat çekti.

Dereköylü, müşterilerin yüzde 90'ı ürünleri hediyelik ya da kendi tüketimleri için aldığını belirterek, "Geriye kalan yüzde10'luk kısım ise tüccara satmak yerine, fındığını kırdırıp kavurttuktan sonra anlaştıkları marketlerde iç fındık olarak satıyor" dedi.

Kuraklık ve böcek fındığı etkiledi

Ortahisar ilçesindeki işletmesinde yaptığı kırma, kavurma ve paketleme işleminin vatandaşların yoğun ilgisini çeken Dereköylü, şöyle konuştu:

"Bu yıl fındık hasadı biraz sıkıntılı. Kuraklık ve böcek fındığı ciddi şekilde etkiledi. Rekoltedeki düşüşten dolayı biz de sezona başladık ama yoğunluk fazla değil. Vatandaşların fındıklarını günlük olarak kırıyor, kavuruyor, paketleyip teslim ediyoruz. Müşterilerimizin taleplerine göre fındık ezmesi, fındık unu, kakaolu krema gibi çeşitler üretiyoruz. Fındıklarını işleyip teslim ediyoruz" dedi.

Fındık, genelde yarı yarıya randımanla çıkıyor. Müşterilerimizin yaklaşık yüzde 90'ı ürünleri hediyelik ya da kendi tüketimleri için alıyor. Geriye kalan yüzde10'luk kısım ise tüccara satmak yerine, anlaştıkları marketlerde iç fındık olarak satıyor. Bir ton, iki ton, beş ton gibi büyük miktarlarda ürün yaptıran müşterilerimiz sayıca az." dedi.

Fındıkta ürün çeşitliliği arttı

Fındıkta ürün çeşitliliğinin arttığını ifade eden Dereköylü, "Şu anda fındıktan ürettiğimiz ürünler arasında çiğ iç fındık, kavrulmuş fındık, fındık ezmesi (ballı, pekmezli, şekerli çeşitleri), çikolatalı sütlü krema, fındık krokan ve fındık unu yer alıyor. Fındıktan kuru baklava da yapıyoruz fakat şu an için yetiştiremiyoruz. Sezonumuz genelde iki-üç ay kadar sürüyor ama her gün kırım yapıyoruz" diye konuştu.

"Son beş yıldır kalite göremiyoruz"

Bu sene rekolte ve randıman oranının düşük olduğunu belirten Dereköylü, "Bu yıl gelen fındıklar 43-48 randıman arasında değişiyor. Rekolte de, randıman da düşük. Sıcaklar fındığı yaktı. Geçen yıla kıyasla böcek zararı az olsa da, hem böcek hem sıcak etkili oldu. On yıl önce fındıklar çok kaliteliydi; son beş yıldır ne yazık ki bu kaliteyi göremiyoruz. Ücretlendirmeyi kabuklu fındık üzerinden yapıyoruz. Ürün fiyatları, müşterinin tercihine göre değişiyor" dedi.