Karadeniz’de nadir görülen fener balığı yakalandı! Fiyatı görenleri şaşırttı

Ordu'da avlanan balıkçıların ağına Karadeniz’de ender rastlanan fener balığı takıldı.

Perşembe ilçesinde bir balıkçı tarafından satışa sunulan fener balığının kilogram fiyatı 500 lira olarak belirlendi. Balıkçı Özay Çakır, yaklaşık 6,5 kilogram ağırlığındaki bu türün daha çok Akdeniz ve Ege’de görüldüğünü, Karadeniz’de ise nadiren yakalandığını ifade etti.

Balığın bütün fiyatı 3 bin 250 lira

Balığın Marmara’dan Karadeniz’e geldiğini tahmin ettiklerini belirten Çakır, tezgahındaki balığın vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılandığını söyledi. Çakır, kilogram fiyatının 500 lira olduğunu, bütün olarak almak isteyenler için ise 3 bin 250 liraya satışa sunduğunu dile getirdi.