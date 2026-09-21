Karadeniz'de palamut bolluğu: Tanesi 75 liraya düştü

Kastamonu'nun sahil ilçelerinde palamut avındaki hareketlilik balıkçıların yüzünü güldürdü. Karadeniz'e açılan tekneler kıyıya kasa kasa palamutla dönerken, yaklaşık 700 gram ağırlığındaki balıkların tanesi 75 liradan satışa sunuluyor.

Cide ilçesinde de sezonun bereketli geçmesiyle palamut tezgahlarda yoğun şekilde yerini aldı. İlçeden denize açılan balıkçılar, avladıkları palamutlarla limana dönüyor.

"Bu kadar kolay bir iş değil balıkçılık"

Geçimini balıkçılıkla sağlayan kaptan Murat Ok, denizdeki bolluktan memnun olduklarını ancak son dönemde artan yakıt maliyetlerinin kendilerini zorladığını söyledi.

Balıkçılığın zorlu şartlar altında yapıldığını anlatan Ok, "Bir gece bizimle balığa gelsinler, bu balığın pahalı mı ucuz olduğunu o zaman anlarlar. Rüzgarı, soğuğu, denizin dalgasını bir yaşasınlar. Bu kadar kolay bir iş değil balıkçılık. Kolay bir iş değil. Rabbim herkese yardımcı olsun" dedi.

"Mazotu kurtaramıyoruz"

Cide'de balıkçılık yapan kaptan Ramazan Yiğit ise sezona büyük beklentilerle hazırlandıklarını, av miktarı iyi olmasına rağmen düşük fiyatlar ve yakıt giderleri nedeniyle kazanç sağlamakta zorlandıklarını belirtti.

Yiğit, "Bu sezona çok ümitli hazırlandık. Cenab-ı Rabbim de balık verdi, veriyor. Fakat mazotu kurtaramıyoruz. Balık fiyatları çok düşük. İstediğimiz avı tam olarak elde etsek de paraya dönüşmüyor. Burada imkanlarımız zaten kısıtlı. Mazot da aldı başını gidiyor. Bir türlü yetişemiyoruz. Haftada bir gün av yapabiliyoruz" diye konuştu.