Karadeniz'de plaj işletmecileri son 10 yılın en kötü sezonunu yaşadı

Trabzon'da bu yıl olumsuz hava koşulları deniz sezonuna damga vurdu. Yaz boyunca sık sık etkili olan yağmur, rüzgar ve kapalı hava nedeniyle plajlara ilgi azalırken işletmeciler son 10 yılın en kötü sezonu yaşadıklarını ifade ettiler.

Özellikle hafta sonları olumsuz havanın işlerini ciddi şekilde etkilediğini kaydeden plaj işletmecileri, üç ay içerisinde çalıştıkları gün sayısının 20'yi geçmediğini belirtti.

Akçakale'de faaliyet gösteren plaj işletmesinin müdürlerinden Ahmet Salih Sivrikaya, sezon boyunca çalıştıkları gün sayısının oldukça düşük olduğunu, peş peşe çalıştıkları gün sayısının hemen hemen hiç olmadığını ifade etti.

"İlk defa bu sezon böyle oldu"

Son on yıldır ilk kez böyle bir sezon geçirdiklerini kaydeden Sivrikaya, "Hava şartları zaten belli. Buranın durumu ortada. Buranın en aktif günü pazar günüdür. Bir pazar günü bile çalışamadık. Son iki-üç ay içerisinde cumartesi ve pazar günleri birçok kez açamadık. Buranın kirasını yine Milli Emlak'a vereceğiz. Daha önce böyle bir durum yaşamamıştık, ilk defa bu sezon böyle oldu. 15-20 yıldır buradayım, ilk defa böyle bir yıl görüyorum. Peş peşe çalıştığımız gün sayısı kesinlikle yok. Havalar malum. Üç ay içerisinde çalıştığımız gün sayısı 20'yi geçmez. Şu anda zaten kapattık sayılır, toparlanıyoruz" dedi.