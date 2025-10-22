Karadeniz'den 279 milyon dolarlık su ürünleri ihracatı!

Karadeniz Bölgesi'nden 2025 yılının ocak-eylül döneminde yapılan su ürünleri ihracatı 278 milyon 729 bin 24 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, bölgeden 9 ayda 31 ülkeye 38 bin 906 ton su ürünü ihraç edildi. Bu dönemde en fazla ihracat Rusya, Yunanistan ve Japonya'ya gerçekleştirildi.

Rusya'ya yapılan ihracat 102 milyon 398 bin dolar, Yunanistan'a 31 milyon 715 bin dolar, Japonya'ya ise 23 milyon 976 bin dolar olarak kaydedildi. Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Kazakistan, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, İsviçre, Avusturya ve Endonezya'ya da satış yapıldı.

"Hedef yeni pazarlara açılmak"

DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, su ürünleri ihracatında yılın 9 ayında güçlü bir performans sergilendiğini belirterek, "Toplamda 31 ülkeye yaklaşık 39 bin tonluk ürün göndermemiz, bölge ihracatçılarımızın dünya pazarlarındaki gücünü ve rekabetçiliğini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Kalyoncu, yıl sonu hedeflerinin 380 milyon dolar olduğunu vurgulayarak, "Bu doğrultuda hem mevcut pazarlarımızı güçlendirme hem de yeni hedef pazarlara açılma yönünde çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sürdürülebilir büyüme hedeflerine dikkat çeken Kalyoncu, "2026'da özellikle Güneydoğu Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarına yönelik tanıtım ve ticaret heyeti faaliyetlerimizi yoğunlaştıracağız. Ayrıca sürdürülebilir balıkçılık ve katma değeri yüksek işlenmiş ürün ihracatına yönelerek, Türk su ürünlerinin dünya markası haline gelmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.