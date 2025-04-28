Karadeniz’den 3 ayda 62 milyon dolarlık su ürünü ihracatı

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Karadeniz Bölgesi'nden yılın ilk üç ayında gerçekleştirilen su ürünleri ihracatı 62 milyon 66 bin 491 dolara ulaştı.

24 ülkeye satış yapıldı

Karadeniz'den Ocak-Mart döneminde 24 farklı ülkeye su ürünleri satışı yapıldı. Bu dönemde 8 bin 685 ton su ürünü ihraç edilerek önemli bir gelir elde edildi.

Su ürünlerine en fazla talep Rusya Federasyonu, Yunanistan ve Birleşik Krallık'tan geldi. Karadeniz’den, Rusya Federasyonu'na 25 milyon 683 bin 383 dolar, Yunanistan'a 10 milyon 48 bin 152 dolar ve Birleşik Krallık'a 7 milyon 176 bin 481 dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Bu yılın ilk çeyreğinde geçen yıldan farklı olarak Tayvan, Meksika, Dominik Cumhuriyeti, Litvanya ve Endonezya gibi ülkelere de su ürünü satışı yapıldı.

"Katma değeri yüksek ihracatı öne çıkarmak en büyük öncelik"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Karadeniz’den yapılan su ürünleri ihracatının her yıl artan bir grafik çizdiğini söyledi.

Bu yılın ilk çeyreğinde elde edilen 62 milyon dolarlık gelirin uluslararası pazardaki başarıyı gösterdiğini belirten Kalyoncu, bu başarıda hem kaliteli üretimin hem de ihracatçı firmalarımızın güçlü pazarlama kabiliyetlerinin payı olduğunu söyledi.

Kalyoncu, su ürünleri sektöründen beklentilerinin her zaman yüksek olduğunu vurgulayarak şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçte ürün çeşitliliğimizi artırmak ve işlenmiş ürünlere yönelerek katma değeri yüksek ihracatı öne çıkarmak en büyük önceliğimiz olacak. Hem geleneksel pazarlarımızda daha fazla pay sahibi olmayı hem de başta Uzak Doğu ve Amerika kıtası olmak üzere yeni pazarlarda kalıcı yer edinmeyi hedefliyoruz"