Karadenizli iş adamları Bursa’da dernek çatısı altında buluştu

09 Şubat 2018

ZEHRA ORUÇ

BURSA - Karadenizli sanayici ve iş adamlarının bir araya gelmesi ile kurulan Karadeniz Asıllı Sanayici ve İşadamları Derneği (KARADENİZSİAD), düzenlenen basın toplantısıyla kamuoyuna tanıtıldı.

Daha çok ticaretle uğraştığı bilinen Karadenizli iş adamlarının sanayici yönünü de ortaya çıkarmak istediklerini söyleyen KARADENİZSİAD Kurucu Başkanı Süleyman Uzun, derneğin amaç ve hedeflerini anlattı. Derneğin, Bolu, Düzce, Zonguldak, Karabük, Bartın, Kastamonu, Çorum, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Trabzon, Rize ve Artvin illerini kapsadığını belirten Uzun, “Bursa’da ikamet eden ve bu 18 ilimizle nüfus bağı olan sanayici ve işadamlarının üyeliklerini kapsayan bir dernek yapılanmasıyız. Karadenizli iş adamlarının çoğunlukta ticaretle uğraştığı bilinir ama aslında aramızda sanayici olanlar da var. Bu dağınık ve irtibatsız yapıyı, birlik olup kırmak istiyoruz. Bu sorunu önce Bursa’da çözeceğiz. Karadeniz ve Bursa arasında köprü olmak amacındayız” dedi.

Karadeniz bölgesinin ticari boyutunu inceleyip, var olanı artırmaklar beraber, yeni değerler katmaya odaklanacaklarını belirten Süleyman Uzun, “Ticari kuruluş olarak faaliyet yapacak olup, Bursa’ya katkıda bulunacak, Bursa’yı kalkındıracağız. Projelerimizde önceliğimi Bursa’nın kazanımı olacak” şeklinde konuştu. Uzun, KARADENİZSİAD’ın illerin kültür dernekleri ile karıştırılmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Süleyman Uzun başkanlığındaki KARADENİZSİAD’ın kurucu üyelerinin listesi ise şu isimlerden oluştu: Ali Faruk Çolak, Mustafa Bakır, Talip Andıç, Eyüp Yetim, Ruşen Sever, Hayri Yüksel, Ali Tuğcu, Bekir Akyıldız, Hakan Uzun, Mehmet Atmaca, Celil Çolak, Hızır Çetinkaya, Osman Akın, Abdurrahman Levent Ezberci, Mehmet Kurt, Şadi Özdemir, Ahmet Balsüzen.