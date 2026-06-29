Karahan TKBB yönetimiyle görüştü: Sektörün görünümü ve beklentiler değerlendirildi

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Türkiye Katılım Bankaları Birliğinden yapılan açıklamaya göre, TCMB Başkanı Karahan, TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben ve TKBB Yönetim Kurulu üyeleriyle gerçekleştirilen mutat toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda, küresel ekonomideki güncel gelişmeler, makroekonomik görünüm, para politikası uygulamaları ve finansal koşullara ilişkin değerlendirmelerde bulunulurken, Karahan bu başlıklara ilişkin güncel gelişmeleri ve beklentileri yönetim kurulu üyeleriyle paylaştı.

Toplantıda ayrıca katılım bankacılığı sektörünün mevcut durumu, sektörde öne çıkan gelişmeler ve gelecek döneme ilişkin beklentiler ele alındı. TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben ile yönetim kurulu üyeleri de sektöre ilişkin değerlendirme ve görüşlerini paylaştı.

Görüşmede, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile katılım bankacılığı sektörü arasında sürdürülen güçlü işbirliğinin önemine vurgu yapılırken, karşılıklı istişare ve koordinasyonun sektörün sağlıklı gelişimine katkısı değerlendirildi.

TCMB Başkanı Fatih Karahan ile TKBB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Akben, toplantının verimli geçtiğini belirterek kurumlar arasındaki yapıcı işbirliğinin sürmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Periyodik olarak gerçekleştirilen bu toplantılarla, katılım bankacılığı sektörüne ilişkin güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, ortak çalışma alanlarında eş güdümün güçlendirilmesi ve kamu otoriteleri ile sektör arasındaki istişare mekanizmasının etkin şekilde sürdürülmesi amaçlanıyor.