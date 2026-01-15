Karahan’dan enflasyon mesajı: Kısa vadede dalgalanma olabilir

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra ve New York’ta yatırımcılarla gerçekleştirdiği sunumlarda para politikasına ve enflasyon görünümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karahan, enflasyondaki düşüşün genele yayıldığını ve ana eğilimdeki gerilemenin belirgin şekilde iyileştiğini ifade etti.

Sunumlarda verilen mesajlara göre, dezenflasyon süreci yalnızca manşet enflasyonla sınırlı kalmayacak. Ana eğilimdeki gerilemenin güçlendiğini vurgulayan Karahan, bu iyileşmenin genel fiyatlama davranışlarına da yansıdığını belirtti. Karahan, reel sektör ve hanehalkı enflasyon beklentilerindeki düzelmenin, fiyatlama disiplinini desteklediğine dikkat çekti.

Sıkı duruş vurgusu

Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini belirterek, para politikasında erken gevşemeye kapı aralanmayacağı mesajını verdi.

Büyümede karmaşık sinyaller

Ekonomik faaliyete ilişkin değerlendirmelerde büyümenin dirençli seyrini koruduğunu ifade eden Karahan, bazı faaliyet göstergelerinin ise daha karışık sinyaller verdiğini söyledi. Bu görünümün, para politikasında ihtiyatlı ve veri odaklı yaklaşımı gerekli kıldığını vurguladı.

Kısa vadede dalgalanma uyarısı

Merkez Bankası Başkanı Karahan, önümüzdeki iki ayda enflasyonda dalgalanma yaşanabileceğine işaret etti. Buna karşın, hizmet enflasyonundaki katılığın azalmasının 2026 yılında dezenflasyon sürecinin ana destekleyici unsuru olacağını belirterek orta vadeli görünüme ilişkin iyimserliğini korudu.