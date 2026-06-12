Karahan'dan net mesaj: Dezenflasyon için sıkı para politikası sürecek

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Türkiye Bankalar Birliği'nin 69. Genel Kurulu'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nisan ayı enflasyon verilerinde görülen yukarı yönlü hareketin arka planına işaret eden Karahan küresel ve bölgesel gelişmelerin enerji piyasaları üzerinde yarattığı baskıya değindi.

"Enerji fiyatlarındaki hızlı artış sebebiyle enflasyonda nisan ayında bir artış gerçekleşti" ifadesini kullanan Karahan, bu durumun fiyatlama davranışları üzerindeki olumsuz etkilerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Dezenflasyon mesajı

Karahan, dezenflasyon hedeflerinden sapma yaşanmaması için makro ihtiyati tedbirlerin ve likidite yönetiminin etkin bir şekilde kullanılmaya devam edeceğini aktardı.

Finansal istikrarın ve kalıcı fiyat istikrarının sürdürülebilir büyüme için ön şart olduğunu ifade eden Karahan, para politikasındaki duruşun net olduğunu belirtti.

'Sıkı duruşumuzu sürdürüyoruz'

Merkez Bankası Başkanı, dezenflasyon sürecinin başarısı için piyasadaki sıkılaşma adımlarının arkasında durduklarını kaydederek, "Dezenflasyon sürecinin devamlılığı açısından sıkı duruşumuzu sürdürüyoruz" dedi.

Karahan, bankacılık sektörünün de bu süreçte sağlıklı kredi büyümesi ve aktif kalitesinin korunması yönünde Merkez Bankası politikalarıyla eş güdümlü hareket etmesinin önemine değindi.