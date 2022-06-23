Karaismailoğlu: 5G'ye azami ölçüde yerli ve milli şebeke ürünlerini kullanarak geçeceğiz

Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) 5G Faz 2 Bilgilendirme Toplantısı, OSTİM Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Bilgi teknolojileri sektörünün geleceğini 3 başlık altında ele aldıklarını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yerli üretim, yüksek teknoloji ve küresel marka. Bilişim sektörünü bu üç fazda başarıya ulaştırabilirsek Türkiye, hem cari açığını kapatmada hem de ihracatta büyük bir mesafe katedecek.” dedi.

Elektronik haberleşme sektöründe yerli ve milli üretim ekosistemi geliştirmek için 2017’de HTK'yi kurduklarını, kümenin o günden bugüne yerli üretim ekosistemi için önemli bir pozisyona ulaştığını aktaran Karaismailoğlu, bilişimle ilgili her türlü yatırımı, stratejik olarak planladıklarını kaydetti.

HTK üyesi firmalarla Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ni geliştirdiklerini anımsatan Bakan Karaismailoğlu, “Yerli ve milli üretim çalışmalarının en önemli ayaklarından biri ülkemizin en önemli teknoloji firmalarının görev aldığı projemizin ilk fazı Mart 2021’de tamamlandı. Proje ile 5G baz istasyonları, 5G çekirdek şebeke, 5G şebeke yönetim ve operasyonel yazılımları ile 5G sanallaştırma platformu gibi 5G teknolojisine özel, kritik şebeke donanım ve yazılımları geliştirildi.” ifadelerini kullandı.

“Bir Türk firmasının küresel ölçekte rekabet etmesini amaçlıyoruz”

Karaismailoğlu, yerli ve milli ürünler kullanılarak oluşturulan uçtan uca 5G şebekesi üzerinden bazı testlerin yapıldığının bilgisini verdi. Projede önemli görevleri yürüten 10 firmayla Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ'yi kurduklarını anımsatan Karaismailoğlu, şunları kaydetti: “Bu şirket, proje kapsamında geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi ve markalaşma faaliyetlerinin tek elden yürütmesinin yanı sıra sektördeki iş birliğini, güç birliğini de temsil ediyor. Global Telekom ve Entegre Teknolojiler AŞ ile bir Türk firmasının telekomünikasyon alanında Ericsson, Huawei, Nokia gibi firmalar ile küresel ölçekte rekabet etmesini amaçlıyoruz. Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nin sonraki fazlarında az önce saydığım ürünlerin daha yüksek kapasiteli ve gelişmiş versiyonlarını üreteceğiz. Örneğin, 5G baz istasyonu için ilk fazda 8 katmanlı radyo ünitesi geliştirilmiş iken sonraki fazlarda 64 katmanlı radyo ürünleri geliştireceğiz. Böylece piyasada bulunan yabancı tedarikçilerin ürünlerine muadil olarak piyasaya, yerli ve milli 5G ürün arz edeceğiz. Projenin sonraki fazlarının desteklemesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Ülkemizde 5G’ye azami ölçüde yerli ve milli şebeke ürünlerini kullanarak geçeceğiz.” dedi.

Karaismailoğlu, ülkede yerli ve milli üretim kapsamında yürütülen çalışmaların öncelikli hedeflerinden birinin de bu ürünlerle dış pazarlara açılmak olduğunu vurguladı. Bakan Karaismailoğlu, 5G ve ötesi teknolojilere yönelik kritik bileşenlerin millileştirilmesinin temel öncelikleri olduğunu belirterek, “5G’ye giden yolda yerli ve milli üretim ekosistemini desteklemeye ve korumaya yönelik önemli adımları attık. Bundan sonra da sektör paydaşlarımızın görüşlerini de alarak en uygun çözümleri geliştirmeye devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.