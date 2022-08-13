Karaismailoğlu: Sıfır harcama ile toplam 117 milyar Euro Türkiye'ye kazanç

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 29 Ekim 2019'da açılan İstanbul Havalimanı'nın ekonomik etkileri konusunda sosyal medya hesabından infografik paylaştı.

Yatırım tutarı 10,25 milyar Euro olan İstanbul Havalimanı ile ilgili, "devletin cebinden çıkan 0" ifadesini kullanan Karaismailoğlu, "Toplam alınacak kira, 26 milyar Euro. Açıldığından bu yana ekonomiye katkısı, 80,7 milyar Euro. Sıfır harcama ile toplam 117 milyar Euro Türkiye'ye kazanç." değerlendirmesinde bulundu.

İSTANBUL HAVALİMANI



Toplam Yatırım: 10,25 Milyar €

Devletin cebinden çıkan: 0 €



Toplam Alınacak Kira: 26 Milyar €

Açıldığından bu yana ekonomiye katkısı: 80,7 Milyar €



SIFIR HARCAMA ile

toplam 117 Milyar €

TÜRKİYE'YE KAZANÇ! pic.twitter.com/z9MfKO1jfz — Adil Karaismailoğlu (@akaraismailoglu) August 13, 2022

Karaismailoğlu'nun paylaştığı infografiğe göre, İstanbul Havalimanı, milli gelire 23,75 milyar Euro, üretime 51,3 milyar Euro, ihracata 4,2 milyar Euro, vergiye 1,23 milyar Euro katkıda bulunurken, istihdama etkisi 972 bin oldu.

İstanbul Havalimanı ile zamandan 84,3 milyon Euro, akaryakıttan 56,5 milyon Euro, çevreden 7,8 milyon Euro ve diğer kalemlerden 97,8 milyon Euro olmak üzere toplamda 246,4 milyon Euro tasarruf edildi.