Karaismailoğlu: Türk Telekom'da yeni bir ihale gerekiyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türk Telekom'un akıbetine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bloomberght'de yer alan habere göre, Bakan Karaismailoğlu, "Türk Telekom’da işletme hakkı süresi uzatımı gündemde yok diyebiliriz. Onun için de ihale gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, 5G için bedel değil yatırım planlamasına dönük ihalenin de konuşulan konular arasında olduğunu söyledi.

Çukurova Havalimanı’na 2022 Ekim’de ilk uçakla inmeyi amaçladıklarını söyleyen Karaismailoğlu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ne ek demiryolu için bu yıl ihaleye çıkıp 4 yılda tamamlamayı planladıklarını belirtti.