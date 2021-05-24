Karaismailoğlu: Yatırımlardaki demir yolu oranını yüzde 60'a çıkaracağız

Çankırı'da çeşitli incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni dönemde yapılan yatırımlar hakkında da bilgi verdi.

2023'te yatırımlardaki demir yolu oranını yüzde 60'a, demiryolu ağını ise 16 bin 675 kilometreye çıkaracaklarını söyleyen Karaismailoğlu, "Yolcu taşımacılığımızın da yüzde 1,3'ünü oluşturan demir yolları payını Cumhuriyet'imizin 100. kuruluş yıl dönümünde yüzde 5'e yükselteceğiz. Demir yollarımızda yerli ve milli teknolojilerini üretmek, hat kapasitemizi genişletmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılık yapmak için seferberlik başlattık. Pekin'den başlayan, Hazar Denizi'ni geçip, ülkemizden Avrupa'ya ulaşan demir ipek yolu üzerinde yer alan demir yolu ağlarımızı yenilemek, akıllı sistemlerle donatmak, demir yolu rayı ile birlikte lokomotif, vagon ve sinyalizasyon sistemlerinin yerli ve milli olarak yenilenmesi temel hedefimizdir." dedi.

Demir yoluyla taşınan yük miktarı yüzde 35 arttı

Hükümetleri döneminde ulaştırma ve altyapı alanında 1 trilyon 86 milyar liranın üzerinde harcama yapıldığını açıklayan Bakan Karaismailoğlu, bu yatırımlar içinde demir yollarının 202,2 milyar lira ve yüzde 18,6'lık oran ile ikinci sırada yer aldığını söyledi.

2020 yılı sonu itibarıyla demir yoluyla taşınan yük miktarında bir önceki yıla göre yüzde 35 artış yaşandığını belirten Karaismailoğlu, "Demir yolu taşımacılığında, 25 adet lojistik merkezde toplam 14,8 milyon metrekarelik alanda, 60,6 milyon ton taşıma kapasitesi oluşturmayı planlıyoruz. Türkiye'nin en büyük demir yolu modernizasyon projesi olan Samsun-Sivas Demiryolu Projesi'ni tamamlayarak, hattı ticari işletmeciliğe açtık. Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren Hattı Projemiz, Edirne'den Kars'a kadar uzanan Doğu-Batı hızlı demir yolu koridorunun önemli bir bölümünü oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.