Karaismailoğlu'dan Kanal İstanbul açıklaması: Kısa sürede başlayacak güç ve kararlılıktayız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. İmar planları tamamlanan Kanal İstanbul’un ihale çalışmalarının devam ettiğini belirten Karaismailoğlu, "Kısa sürede başlayacak güç ve kararlılıktayız." dedi.

Karaismailoğlu, "Bizim suni gündemlerle işimiz yok. Bizler devlet aklını temsil ediyor ve gelecek nesillerin daha zengin, daha gelişmiş bir Türkiye’de yaşaması için gelişmiş bir altyapıyı kuruyoruz." ifadelerini kullandı.