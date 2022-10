Karakaş: Oyunun kuralları değişiyor, TOGG yeni dünyanın yeni oyuncusu

Takip Et

Necla DALAN

23 Yetenek Derneği tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Zirve 23, başarılı lider ve girişimcileri, Türkiye’nin yarınını yönetmeye talip gençlerle buluşturdu. Türkiye’nin dört bir yanından gelen 2500 üniversite öğrencisinin katıldığı ve “İzleme, İzini Bırak” sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, Ernst&Young Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğlulları “Belirsizlik”, Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin “Tutku”, TOGG CEO’su Gürcan Karakaş “Cesaret”, Baltaş Grubu Kurucusu ve Psikolog Acar Baltaş “Şüphe”, Vakko CEO’su Jaklin Güner “Merak” ve tarihçi İlber Ortaylı “Huzur”, Cisco Türkiye CEO’su Didem Duru “Vicdan”, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve oyuncu Demet Akbağ da “Denge” başlıkları altında başarı öykülerini üniversite öğrencileriyle paylaştı.

Değişimi kucaklamanın, değişime şekil vermenin önemine dikkat çeken TOGG CEO’su Gürcan Karakaş, “Cesaret” oturumunda gençlere şu tavsiyelerde bulundu: “Belirsiz ortamlarda çeviklikle ilerlenebilmeli. Yeni fikir paylaşılmasından aslı çekinilmemeli. Entelektüel kapasite oldukça önemli, geliştirilmeli. Kişiler arası etkileşimde de birleştirici olun, empati sahibi olun. Cesur bireyin 4 ortak özelliği var. Öğrenme hevesi, duygusal güç, entelektüel kapasite ve kişiler arası iletişim. Cesaretinizi artırmak için esnek olun, değişimi kucaklayın. 'İnsanlar ne der'e bakmayın. Motivasyonu aksiyona dönüştürün. 20 saat düşüneceğinize 3 kez deneyin. Büyük resmi anlayın. İş hayatında cesaret dediğimiz şey bizi her zaman bir sonraki adıma götürür. Hepimiz korkuyoruz bu çok insani bir şey. Ama cesaretimiz de var bu sayede korkuyu yeniyoruz. TOGG 100 yıllık otomotiv şirketlerine karşı bir cesaret gösterisi midir? TOGG'un içinde bulunduğu dünyaya bakarsak oyunun kuralları değişiyor. TOGG yeni dünyanın yeni oyuncusu. Ve değişim cesur oyunculara fırsat veriyor. 100 yıldır araba yapıyor olmanız bu gerçeği değiştirmiyor.”



Karakaş, TOGG projesinde yer alma sürecini ise şöyle anlattı: “Bana böyle bir proje için geldiklerinde içim kıpır kıpır oldu. 1200 insan projemizde çalışıyor. 2022 sonunda 1400'den fazla çalışan hedefliyoruz. Tersine beyin göçü ile 27 insan kazandık. Cesaretin sonucu burada gördüğünüz akıllı araçtır. Yeter ki işi bitirmeye odaklanın. İmkansız dediğimiz bir şey daha önce biri onu yapmadığı içindir.”

Çağlayan Çetin: Avrupa’da şirket alacağız, müşteri sayısını katlayacağız

Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de konuşmasında tutkunun, azmin ve hayalin önemine dikkat çekti. 44 bin çalışanları, 2 binden fazla yazılımcıları olduğunu ve yakında bu sayıyı 4 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirten Çetin, Trendyol’un 16,5 milyar dolarlık değere ulaşan Türkiye'nin en büyük teknoloji şirketi olduğunu vurguladı. Çetin, sözlerine şöyle devam etti:

“Avrupa'nın her yerinde ofis açıyoruz. Oradaki üniversitelerden de arkadaşlar alıyoruz, mülakatlar yapıyoruz. İnanın Türk üniversitelerden yetişen arkadaşlar azimleri, bilgileri ve çalışma hırslarıyla o kadar ilerideler ki... Bu da bizi çok mutlu ediyor. Trendyol, sadece Türkiye'nin değil Avrupa'nın, Orta Doğu'nun, EMEA dediğimiz bölgenin en büyük e-ticaret şirketi olacak. Bu bizim hayalimiz. Gerçekleştireceğimize inanıyorum. Teknolojik ve altyapı anlamında bölgedeki rakiplerimizden ne kadar güçlü olduğumuz, insan kaynağı anlamında ne kadar avantajlı olduğumuzu görüyorum. Yakın zamanda yılbaşına kadar bazı müjdelerimiz de olacak. Hem Avrupa'da hem Orta Doğu'da başka büyük e-ticaret şirketlerini bünyemize katacağız. Müşteri sayımızı katlayarak artıracağız. Sizin gibi gençlere hem Türkiye'de hem Avrupa'da fırsatlar sunacağımıza inanıyorum. Gelecek, hayallerinin güzelliğine inananlarındır. Ben inanıyorum. Hayal etmez, azimle arkamızda olmazsanız Avrupa ve Orta Doğu'da bir numara olamayız. İçinizdeki tutkuyu bulun, hayal edin. Hepimiz için çok güzel değerler yaratalım.”

Metin Canoğulları: Kendinize her gün bir not çıkarın

Hayatın belirsizliklerle dolu olduğuna dikkat çeken ve kendi hayatının da belirsizliklerle şekillendiğini belirten Ernst & Young Türkiye Ülke Başkanı Metin Canoğulları, gençlerin sorgulaması gerektiğine dikkat çekti. Kendi hayatından da örnekler paylaşan ve 8 yaşından itibaren iş hayatının içinde olduğunu dile getiren Canoğulları, "Yetkinliklerinizle, yeteneklerinizle, becerilerinizle, ilişkilerinizle olması gereken yerdesiniz. ‘Daha iyisini yapabilir miyim?’, ‘Hangi sorumlulukları aldım, hangilerinden kaçtım?’, ‘Keşke’ değil. Gelin şöyle iki adım geriye gideyim. Ya keşke şu zamanı iki adım geriye çeksek, çekebilsem. ‘Neyi daha farklı yapardık?’, ‘Yanlışım neydi?’ deyip kendinize her gün, ama her gün bir not çıkarmamız lazım. Karar sizin olsun ve arkanızda durun. Başarının sırrı sizsiniz. Önemli olan kendinize güvenmeniz. Çalışırsanız, onun meyvelerini de rahatlıkla yersiniz. Siz, “siz” olursanız; özünüz sözünüz bir olur, çalışkan olur, ‘Banane!’ demezseniz... Ben değilse kim, şimdi değilse ne zaman? Bunu unutmayın" diye konuştu.

Jaklin Güner: Merak etmek hayatı zenginleştirir

Merak etmenin insanların hayatını çok zenginleştirdiğini belirten Vakko CEO’su Jaklin Güler, iş dünyasında başarılı olmak için merak ve sürekli öğrenme, liderlik, değişiklik kucaklama, kültürel zekâ ve çeşitlilik bilinci, duygusal zekâ ve empati ve yaratıcılık olarak ifade ettiği yumuşak yetkinlikleri odak başlıklar olarak nitelendirdi. Güner, şöyle konuştu:

“Sorularını yanıtlamadığımız çocuklar, bir gün büyürler. Lise ve üniversiteye gitmeye başladıklarında da ‘Çok soru sorun, iyi sorun.’ baskılarına maruz kalırlar. Ancak, belki, onlar çocukken, onların bilerek ya da bilmeyerek sorularını yanıtlayamadığımız çocuklar, bugün soru soramaz hale gelmiş olabilirler. İş hayatına gelindiğinde de şunu tekrar ederiz: ‘Lütfen cam tavanlara takılmayın, kutunun dışında düşünmeye çalışın’. Merak etmenin insanların hayatını çok zenginleştirdiğini ve pek çok keyfin başlangıcında olduğunu düşünürüm.”

İlber Ortaylı: Müzik dinleyin, okuyun, iyi dost edinin ve gezin

Prof. İlber Ortaylı; huzur temalı oturumda gençlere tavsiyelerde bulundu. Ortaylı, “Huzur, insan hayatında çok önemli bir yol. Ve maalesef insanların çoğu, bunu belli yaşlara ulaştıktan sonra anlıyor. Ancak çok geç oluyor. Gençken bunun, insanın hayatta kalması için planlanması lazım” dedi.

Huzura giden yolun müzik, edebiyat, iyi dostlar ve gezmekten geçtiğini vurgulayan Ortaylı, “Hiçbir yılınızı yeni bir yer görmeden, yeni bir şey öğrenmeden kapatmayın. Yeni yerler, yeni insanlar size sonsuz alemi tanıtır. Böylece alemi daha huzurlu ve daha renkli göreceksiniz. Sabırlı, neşeli ve dingin bir hayat diliyorum size…Tayin edemeyeceğimiz bir ömrü verimli hale getirmemiz lazım. Bunun yolu edebiyat, musiki, bilgece sözler ve iyi dostlardır.”

13 bine yakın başvuru arasından 2500 öğrenci seçildi

Zirve 23’e Türkiye’nin 80 ilindeki 201 üniversiteden 13 bine yakın başvuru yapıldı. Etkinliğe katılması için 2.500 üniversite öğrencisi seçildi. Bu gençleri, Zirve 23’ün ardından bir değerlendirme sürecine girecek. Değerlendirme aşamasının tamamını başarıyla geçen 50 genç, “23’lü” olarak 2 yıllık programa katılacak. Program süresince; Akademi 23, Atölye 23 ve sosyal sorumluluk projeleri gibi süreçlere dâhil olacak gençler, insan gelişiminin ‘kilit bir zamanı’ olarak değerlendirilen 20’li yaşlarda; 23 faaliyetlerini tecrübe ile birleştirerek bir serüvene dönüştürüyor. Gençler, 23 ile beraber saha gezilerine katılıyor, farklı sportif faaliyetleri deniyor, takım arkadaşları ile problem çözüyor, kendi girişimlerini oluşturuyor ve düşüncelerini açıklıkla ortaya koydukları paylaşım çemberlerinde buluşuyor.



Etkinliğin açılışında konuşan Zirve 23 Direktörü Furkan Filiz, "23, ismini üniversiteden mezun olduğumuz yaş olan 23 yaşından ve Michael Jordan, Lebron James gibi sporculardan alıyor. Harekete geçtiğimiz, üniversiteden mezun olup sahaya atıldığımız dönemi işaret ediyor. Bizim için 23, çevresinde olanlara seyirci kalmayıp harekete geçmek demek. İzini bırakmak demek. Hepinizin ortak noktası bir derdinizin olması. Öğrencilerimizi iş, fikir, düşünce ve spor dünyasının değerli isimleriyle bir araya getirerek, enerjiyi, motivasyonu yüksek tutarak yeni yıla giriş yapmak istiyoruz. Kendi hayallerini gerçekleştirmek isteyen, bu yolda adım atmak isteyen tüm üniversite öğrencilerini Zirve 23'te bir araya getirip ondan sonra da bu heyecanla ve umutla yeniyi ve güzeli inşa etmek adına onları motive etmek üzere bir aradayız“ dedi.