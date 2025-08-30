Karakovan bal üreticileri hasada yüksek verimle başladı

Van'ın Çatak ilçesinde 2 bin 700 rakımlı bölgelerde karakovan balının hasadına başlayan arıcılar, bitki çeşitliliğinin artması ve mevsim şartlarının uygun olmasının etkisiyle bu yıl yüksek verim almanın sevincini yaşıyor.

Dünyadaki en önemli dört arı ırkından olan Kafkas arısının şeker ve katkı maddesi almadan ürettiği, prolin (proteinlerin yapısını oluşturan 20 aminoasitten biri) değeri yüksek karakovan balının hasadına başlandı.

Söğüt dallarından yapılan ve etrafı çamurla sıvanan özel kovanların bırakıldığı 2 bin 700 rakımdaki zengin floraya sahip bölgelerde mevsimin ilk petekleri kovanlardan çıkarıldı.

Bitki çeşitliliğinin artması ve mevsim şartlarının uygun olmasının etkisiyle yüksek verim almanın sevincini yaşayan üreticiler, sütleğen, kekik ve geven gibi bitkilerin çiçeklerinden üretilen balı, meşakkatli sürecin ardından sofralara ulaştırıyor.

"Binlerce çeşit bitkiden süzerek bu bal üretiliyor"

Sezonun ilk bal hasadına katılan İl Tarım ve Orman Müdürü Turgay Şişman, AA muhabirine, bu yıl iklim şartlarının bal üretimini olumlu etkilediğini söyledi.

Üreticilerin bu yıl karakovan balında iyi verim beklediğini belirten Şişman, şunları kaydetti:

"Çatak'ta 170 işletmede 30 bin kovanımız mevcut. 8 bin civarında da karakovanımız var. Çatak ve Bahçesaray kapalı havza olması nedeniyle karakovan yetiştiriciliğine oldukça müsait. Karakovanda kovan başı 3-4 kilogram alınıyor ama değeri fazladır. İlaç ve gübre kullanılmıyor. Arı tamamen doğal havzasında bu balı üretiyor. Çatak ilçemizde bu yıl 350 ton civarında üretim bekliyoruz. İl genelinde 2 bin 100 ton civarında bal üretimi beklentimiz var. İlk kovanları açtık, verim iyi gözüküyor. Kovanlar dolu. Yağmur yağmadığı için bal hem kaliteli hem verimli oluyor. Binlerce çeşit bitkiden süzülerek bu bal üretiliyor."

"Kovanlarımız da dolu"

Çatak Bal Üreticileri Birliği Başkanı Aslan Semo ise "Bal hasadına başladık, verimli bir sezon bekliyoruz. Burada binlerce çeşit bitki var. İlaç kullanılmıyor. Bu nedenle balımız çok kaliteli. Kovanlarımız da dolu" dedi.

Karakovan balı üreten Vahap Semo da "Burada aslında bal değil ilaç üretiyoruz. Bu güzel balı da tüketiciye ulaştırmaya çalışıyoruz. Yeterince tanıtılmadığı için balımız bilinmiyor. Çiçek oranı çok fazla. Her türlü bitki var. Balın kalitesi, yüksek rakımda olması ve bitki çeşitliliğinden geliyor. Kuraklığın olduğu seneler balın kalitesi daha da artıyor" ifadelerini kullandı.

Semo, 2 bin 800 rakımda üretim yaptıklarını vurgulayarak, "Bilinçli arıcılık yapıyoruz. Bu iş dededen babaya kaldı, biz de yürütmeye çalışıyoruz. Yurt içinde ve yurt dışından talep edenlere gönderiyoruz. Bu sene balın hem kalitesi hem de verim yüksek" diye konuştu.