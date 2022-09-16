Karaman ve Konya’daki KOBİ’lere mentör desteği

Burcu SUNA/KONYA

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) ile Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi işbirliği ile TR52 Konya-Karaman Bölgesi’nde yer alan KOBİ’lere yönelik mentörlük projesi hayata geçiriliyor. Proje kapsamında, Ar-Ge, yenilikçilik, dijital dönüşüm ve kurumsallaşma gibi çeşitli alanlarda mentörlük desteği sağlanacak KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılması amacıyla yürütülen KOBİMentör Projesi’nin tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Projenin açılışında konuşan Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Mehmet Botsalı, “Kurum olarak bizler her konuda KOBİ’lerimizin yanında olmaya çalışıyoruz. Bugün açılışını yapacağımız KOBİMentör projemizin ikincisini Mevlana Kalkınma Ajansımızın desteği ile hayata geçireceğiz. KOBİ’lere yönelik Ar-Ge, inovasyon, kurumsallaşma ve dijital dönüşüm gibi bölgemizin ihtiyaç duyduğu pek çok konuda verilecek mentörlük hizmetinin çok önemli çıktıları olacağına inanıyoruz” dedi.

30 KOBİ’ye 18 ay mentörlük yapılacak

MEVKA Genel Sekreteri İhsan Bostancı ise, “KOBİMentör Projesi kapsamında; Konya ve Karaman illerimizde yer alan 30 KOBİ’ye sağlanacak Ar-Ge, yenilikçilik ve kurumsallaşma alanlarındaki mentörlük desteğinin firmalarımızın ve bölgemizin rekabet gücünün artırılmasına önemli katkıları olacağına inancımız tamdır. Ajansımız tarafından finanse edilerek Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından 18 ay boyunca yürütülecek olan KOBİMentör projesi kapsamında, üretim sektöründeki 30 KOBİ’ye atanacak mentörler vasıtası ile kurumsallaşma, yenilikçi ürünler geliştirme ve ticarileştirme, üretimde dijital dönüşüm, yeni hedef pazarlar tespit etme ve inovatif işletmeye dönüşüm gibi konularda gelişim göstermeleri için ücretsiz mentörlük ve danışmanlık hizmeti sunulacaktır” diye konuştu. “Tanıtımı yapılan projenin, tasarım ve hazırlık aşamasında belki MEVKA ve Innopark’ın projesiydi” diyen İhsan Bostancı şunları ekledi: “Proje bizim projemiz değil KOBİ’lerimizin projesi. Bu noktada proje faydalanıcılarımız olan KOBİ’lerimizden projeyi sahiplenmeleri, gidişatıyla ilgili sürece dâhil olmaları ve sunulacak mentörlük ve danışmanlık hizmetlerinden en üst düzeyde faydalanmak için gayret göstermelerini bekliyoruz. Mentörlerin önemli bir kısmının akademisyenlerden oluşması hasebi ile bölgemizdeki üniversite-sanayi işbirliği sürecine de katkı sunmasını bekliyoruz.”

Konya’da 25, Karaman’da 5 üretici KOBİ

Projenin açılışında konuşan Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, “Innopark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgemiz tarafından, Mevlana Kalkınma Ajansımızın desteği ile hayata geçirilen KOBİMentör Projesi kapsamında TR52 Bölgesi illerimizden Konya’da 25, Karaman’da 5 olmak üzere toplam 30 üretici KOBİ’mize kurumsal yapısını güçlendirerek inovasyon odaklı büyümesi için ücretsiz mentörlük, eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilecek” dedi. 18 ay sürecek proje kapsamında, önce programa kabul edilen KOBİ’lerin mevcut durumu 2 veya 3 kişilik tanılama heyetleri tarafından incelenerek, işletmelerin geleceğe yönelik büyüme ve gelişme stratejileri belirleneceğini açıklayan Kütükçü, ikinci aşamada ise her bir KOBİ’ye bir mentör atanacağını söyledi.