Karatay'da engelsiz yaşama 300 milyon TL yatırım

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

KONYA

Merkezin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kara­tay Engelli Aktif Yaşam Merke­zi’nin fiziki imkanları ve hizmet kapasitesiyle Karatay’dan Tür­kiye’ye örnek bir model olduğunu vurguladı.

300 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Karatay Engel­li Aktif Yaşam Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bün­yesinde hizmet vereceğini ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, “Eğitimden re­habilitasyona, gündüz bakım hiz­metlerinden üretim atölyelerine, sosyal ve sportif alanlardan din­lenme bölümlerine kadar birçok hizmeti tek çatı altında sunan merkez, özel gereksinimli birey­lerin yaşam kalitesini artırma­yı ve ailelerine kapsamlı destek sağlamayı amaçlıyor. Toplam 10 bin 544 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 7 bin 164 metre­kare kapalı kullanım alanına sa­hip Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi, aynı anda 600 kişiye hizmet verebilecek kapasitesiyle Türkiye'nin alanındaki en büyük engelli aktif yaşam merkezi olma özelliğini taşıyor. Konya'nın bu alandaki ilk merkezi olan tesis, sahip olduğu donanım ve sundu­ğu kapsamlı hizmetlerle özel ge­reksinimli bireylerin eğitim, re­habilitasyon ve sosyal gelişim süreçlerine önemli katkı sağla­yacak” dedi.