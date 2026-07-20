Karatay'da engelsiz yaşama 300 milyon TL yatırım
Özel gereksinimli bireyler ve aileleri için eğitim, rehabilitasyon, gündüz bakım ve sosyal yaşamı bir araya getiren Türkiye’nin en büyük Engelli Aktif Yaşam Merkezi ile Karatay Engelsiz Yaşam Parkı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın katılımıyla düzenlenen törenle hizmete açıldı. Türkiye'nin alanındaki en büyük, Konya'nın ise ilk engelli aktif yaşam merkezi olma özelliğini taşıyan tesis; eğitim, rehabilitasyon, gündüz bakım ve sosyal yaşam hizmetlerini aynı çatı altında buluşturarak özel gereksinimli bireyler ile ailelerine kapsamlı destek sunacak.
Yıldız DOĞRUER YEMİŞ
KONYA
Merkezin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi’nin fiziki imkanları ve hizmet kapasitesiyle Karatay’dan Türkiye’ye örnek bir model olduğunu vurguladı.
300 milyon liralık yatırımla hayata geçirilen Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde hizmet vereceğini ifade eden Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ise, “Eğitimden rehabilitasyona, gündüz bakım hizmetlerinden üretim atölyelerine, sosyal ve sportif alanlardan dinlenme bölümlerine kadar birçok hizmeti tek çatı altında sunan merkez, özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesini artırmayı ve ailelerine kapsamlı destek sağlamayı amaçlıyor. Toplam 10 bin 544 metrekare alan üzerine inşa edilen ve 7 bin 164 metrekare kapalı kullanım alanına sahip Karatay Engelli Aktif Yaşam Merkezi, aynı anda 600 kişiye hizmet verebilecek kapasitesiyle Türkiye'nin alanındaki en büyük engelli aktif yaşam merkezi olma özelliğini taşıyor. Konya'nın bu alandaki ilk merkezi olan tesis, sahip olduğu donanım ve sunduğu kapsamlı hizmetlerle özel gereksinimli bireylerin eğitim, rehabilitasyon ve sosyal gelişim süreçlerine önemli katkı sağlayacak” dedi.