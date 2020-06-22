Karavelioğlu: Tarım makineleri ihracatımızı 17 yılda 20 kat artırdık

22 Haziran 2020

Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı’nın açılışında konuşan Makine ihracatçıları Birliği (MAİB) Başkanı Kutlu Karavelioğlu, tarım makineleri imalatının, yabancı sermayeyi yüksek oranda Türkiye’ye çeken ve ülkemizde uzun süredir dış ticaret fazlası veren bir sektör olduğunu söyledi.

Karavelioğlu konuşmasında, “Bilimsel araştırmalar, uluslararası ticarette Türkiye’nin en rekabetçi ürününün makineler olduğunu gösteriyor. Sektörümüz de tüm ürün gruplarındaki performansıyla bu tespiti doğruluyor. Tarım makineleri ise ihracat artış oranı en yüksek ürün gruplarımız arasında yer alıyor. Tarım makineleri sektöründe yıllık ihracat artış ortalaması yüzde 18-19 seviyesinde. Teknoloji, verim ve performansın çok önemli olduğu bu alanda ihracatımızı son 17 yılda 20 kat artırdık. Türkiye, 2019’da tarım makineleri alanında 750 milyon dolara yakın dış ticaret fazlası verdi. Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı’nın, fiziki fuarların yapılamadığı bu olağanüstü dönemde mevcut rekabet gücümüzü daha da yukarı taşımamıza destek olacağına inanıyoruz.” ifadelerini kullandı.

“Ülkeler kendine yetemiyor, Türkiye 750 milyon dolar fazla veriyor”

Tarım makineleri sektörünün yılda 750 milyon dolar dış ticaret fazlası veren başarısının gerisinde, Türkiye’nin sahip olduğu sıra dışı tarımsal çeşitliliğin ve yüksek potansiyelin yer aldığını belirten Karavelioğlu şunları söyledi:

“Tarım; salgından çok önce, dünya genelinde teknoloji savaşları gündeme gelir gelmez stratejik önemi hızla kavranan bir sektör oldu ve son dönemde makine yatırımlarının en hızlı arttığı alana dönüştü. Dünyada virüs sebebiyle hızla daralan tüketim ve mal ticareti içinde payını artırabilen sayılı sektörler, tarım ve tarım makineleri. Bu alanda sabit sermaye yatırımları hızla artıyor. Ülkeler bu alanların ulusal stratejiler geliştirebilecekleri nadir sektörler olduğunu görüyor. Makine imalatı ve tarım; gerek sermayenin tabana yayılması, istihdam ve istikrar, gerekse milli egemenlik için vazgeçilmez sektörlerdir. Ülkelerin kendine yetemiyor olması sebebiyle, bundan sonra da ikili anlaşmaların odağında yer alacaklardır.”

Fiziki fuarları renkli sosyal ve kültürel etkinliklere dönüşen ve büyük ilgi gören tarım makineleri sektörüne dijital çözümler geliştirmenin zorluğunun farkında olduklarını belirten Karavelioğlu, “Ticaret Bakanlığımızın bu öncü görevi Selçuk Üniversitesi ve İhracatçı Birliğimize vermesinden memnuniyet ve gurur duyduk. Türkiye'nin Makinecileri olarak, bu deneyimi yurtdışındaki rakiplerimizden önce yaşayacak olmanın heyecanı içindeyiz. Agrivirtual'ın bu alanda ilk, yazılımın ise yeni olması bizim için hayli öğretici oldu. Öncü olma görevimizde bizlere verdikleri destek için Bakanlığımıza ve güçlü katkıları için de Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne çok teşekkür ediyoruz.” dedi.

Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı 5 ana holden oluşuyor. Fuar, holler ve koridorlar arasında serbest dolaşma, sergilenen ürünler hakkında stant görevlileriyle yazılı ya da görüntülü görüşme, ürünler hakkında dijital broşürler edinme ve sergilenen ürünleri 3 boyutlu olarak detaylıca inceleme fırsatı sunuyor.

Türkiye’nin Makinecileri tarafından Ticaret Bakanlığı’nın himayesinde düzenlenen, Türkiye’nin 3 boyutlu ilk sanal fuarı Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı Selçuk Üniversitesi tarafından yerli ve milli yazılımla geliştirildi. 26 Haziran’a kadar açık olacak Agrivirtual Tarım ve Hayvancılık Makineleri Sanal Fuarı, www.agrivirtual.com.tr adresinden 24 saat ziyaret edilebiliyor.