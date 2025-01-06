Karayolları Genel Müdürlüğü 41 sözleşmeli personel alacak

Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), 41 sözleşmeli personel alımı gerçekleştireceğini duyurdu. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, istihdam edilecek kişiler avukat, mühendis, tekniker ve büro personeli pozisyonlarında görev alacak.

Başvurular, 20 Ocak 2024 tarihine kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılabilecek.

KGM, adayları yazılı ya da sözlü sınav olmaksızın, 2024 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) (B) Grubu puan sıralamasına göre değerlendirecek. Başvuru için genel ve pozisyona özgü şartların karşılanması gerekiyor.

Yerleştirme sonuçları, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı ve KGM’nin resmi internet sitesi üzerinden duyurulacak.