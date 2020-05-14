Karayolunda en uzak mesafe 500 lira olacak
Taşıma ücretlerinin bin liraya kadar çıkması üzerine üst sınır belirlendi.
ANKARA(DÜNYA)
Koronavirüs salgını sebebiyle taşıyabileceği yolcu sayısı sınırlandırılan otobüs firmalarından bazılarının fiyatları olağanüstü artırması üzerine, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, karayolu taşımacılığında tavan ücret belirledi.
Buna göre 2000 km ve üzeri mesafeli yolculuklarda ücret 500 lirayı aşamayacak. 100-115 km mesafeli yolculuklarda ise tavan ücret 100 lira olarak belirlendi.