Karayolunda tahammül sınırda

Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarında bekleme süreleri 100 saati bulurken, oluşan 25 km’lik TIR kuyruğu Türkiye'nin lojistikte yakaladığı fırsatları zayıflatıyor.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda son günlerde yaşanan TIR kuyruklarını değerlendiren UTİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Ayşem Ulusoy, küresel ekonomideki resesyon sinyallerine değinerek ihracatta ve lojistik alanda yakaladığımız fırsatların daha iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Başkan Ayşem Ulusoy, “Küresel ekonomilerin 2023 yılında büyüme tahminlerini negatif yönde açıkladığı ve özellikle büyük ekonomilerin yüksek enflasyon nedeniyle satın alma gücü üzerinde giderek artan bir baskıyla karşı karşıya kaldığı bir dönemde ihracatçımızın sınır kapılarında yaşadığı TIR kuyrukları nedeniyle taleplere zamanında cevap verememesi kabul edilemez bir durumdur” diye konuştu.

Başkan Ulusoy, Bulgaristan üzerinden Avrupa’ya açılan en önemli sınır kapımız Kapıkule’de ise durumun daha da vahim olduğunu, burada oluşan TIR kuyruğunun bu sabah itibarıyla ithalat yönünde 20 km’yi bulduğunu belirtti. UTİKAD Başkanı Ayşem Ulusoy, “AFAD geçtiğimiz günlerde TIR şoförlerinin yaşadığı zorlu koşullar nedeniyle erzak yardımı yaptı. Bu tablo gayriinsani bir hale dönüştü. Ayrıca sınır kapılarında bekleme süreleri yaklaşık 90-100 saat, araç sayısı ise 1500 civarında. Giderek zorlaşan koşullar nedeniyle şoförlerin iş bırakmalarından da endişe duyuyoruz” dedi.

Ayşem Ulusoy, Rusya-Ukrayna savaşının artış eğiliminde olan yakıt fiyatları üzerinde olumsuz etki oluşturduğunu, lojistik sektörünün artan yakıt maliyetlerinden en çok etkilenen sektörlerin başında geldiği tespitini yaparak açıklamasına şöyle devam etti:

“Artan yakıt fiyatları ulaştırmanın en önemli maliyet kalemi. Sınır kapılarında yaşanan bekleme süreleri halihazırda yükselen maliyetleri daha da yukarı çekmektedir. Avrupa’ya gerçekleştirilen her lojistik faaliyet ülkemiz açısından son derece önemli. Avrupa artan enerji maliyetleri ile mücadele yolları arıyor ve üretimlerinde daralma söz konusu. Biz Avrupa’nın en önemli tedarikçilerinden biriyiz. Ülkemiz pandemi ile tedarikte gösterdiği çeviklikle ön plana çıktı. Hızlı ve zamanında tedarik sektörümüz açısından olmazsa olmazımız ancak sınır kapılarında yaşanan bu tablo tedarikte imzamız haline gelebilecek iddiamızı zayıflatıyor."