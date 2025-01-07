Karbon emisyonu fiyatlandırmasından Almanya'da rekor gelir! 18,5 milyar Euro'ya ulaştı

Alman Emisyon Ticaret Sistemi Otoritesi'nin 2024 yılı karbon fiyatlandırmasına ilişkin raporuna göre, ülkede karbon fiyatlandırmasında geçen yıl 18,5 milyar Euro gelir elde edilerek rekor yenilendi.

2023’teki 18,4 milyar Euro'luk rekorun yenilendiği ülkede, söz konusu gelir miktarı iki kısımdan oluşuyor. İlk kısım Almanya'nın Avrupa Emisyon Ticaret Sistemi'nden (EU ETS) elde ettiği gelir, ikinci kısım ise ısıtma ve ulaşım sektörleri için bir CO2 fiyatı belirleyen ulusal emisyon ticaret sisteminden (nEHS) elde edilen gelir.

Geçen yıl AB ETS'ten elde edilen gelirler yüzde 28 azalarak 5,5 milyar Euro'ya inerken, ulusal emisyon ticareti sisteminden elde edilen gelirler yüzde 21 artışla 13 milyar Euro'ya yükseldi. Her iki sistemden elde edilen gelirin tamamı, enerji verimli binaların yenilenmesinde, sanayinin karbonsuzlaştırılmasında, hidrojen ekonomisi ve elektrikli otomobiller için şarj altyapısının genişletilmesinde teşvik olarak kullanılıyor.

Karbon emisyonlarında büyük düşüş

Almanya merkezli düşünce kuruluşu Agora Energiewende’ye göre, ekonomideki zayıflık, ılıman hava koşulları ve başarılı iklim politikaları nedeniyle Almanya’nın karbon emisyonlarının geçen yıl yüzde 3 (18 milyon ton) düştü. Geçen yıl emisyonlarda 656 milyon ton ile referans yılı olan 1990'a oranla yüzde 48'lik düşüş görüldü.