Karbon ticaretine talep sertifika fiyatlarını 5’e katladı
AB’nin sınırda emisyon düzenlemesinin yaklaşması karbon sertifikalarının alım satımını hızlandırdı. Tekstilden havacılığa, denizcilikten gıda bir çok sektörün karbon emisyonlarını dengeleme talebi, oluşan gönüllü piyasalarda fiyatları da yukarı taşıdı. Bu piyasalardaki yenilenebilir enerji sertifikalarında (YEK-G) 0.01 kuruş fiyatı 5 TL'ye, I-REC’de 3-4 TL’den 20 TL’lere kadar çıktı.
Hamide HANGÜL
AB’nin yeşil mutabakatıyla başlayan sürdürülebilirlik akımı yeni bir dönemin kapısını açarken, Türkiye’de bu yıl çıkan İklim Kanunu ve AB’nin yaklaşan emisyon düzenlemesi, karbon ticaretini de hızlandırdı. Bu kapsamda tekstilden gıdaya, havacılıktan bankacılığa, denizcilikten lojistiğe kadar birçok sektörde onlarca firma, karbon emisyonlarını azaltmak ya da dengelemek için gönüllü piyasalarda YEK-G ve I-REC yenilenebilir enerji sertifikalarına yoğun ilgi göstermeye başladı. AB’nin sınırda karbon vergisine hazırlıksız yakalanmak istemeyen firmaların talepleriyle, gönüllü piyasalarda sertifika fiyatları da adeta 5’e katlandı. Bu kapsamda yenilenebilir enerji sertifikası YEK-G’de 0.01 kuruşluk fiyatı 5 TL’ye, I-REC’de ise 3-4 TL’den 20 TL’lere çıktı. Söz konusu sertifikalar, elektrik kaynak türünü tüketiciye kanıtlayan ticari bir ürün olarak tanımlanırken, her bir sertifika 1 megavat saat (MWh) yenilenebilir kaynaktan elektrik üretimini temsil ediyor. Bunun da firmalara maliyeti sektörüne, ihracatına ve firmanın büyüklüğüne ve tüketimine göre değişiyor. Örneğin karbon sertifikaları için yılda 1.000 ton karbon emisyonuna sahip bir işletme için, ortalama her bir ton için 1 dolardan 1000 dolar sertifika tutarı oluşması söz konusu.
Süreç kurul kararıyla şekillenecek
Sektöre yönelik gelişmeleri ATP GreenX Birim Başkanı Tuğba Sarı ile konuştuk. Türkiye’de İklim Kanunu ve belli başlı yönetmeliklerin çıktığına işaret eden Tuğba Sarı, ancak sürecin nasıl yönetileceğinin Karbon Kurulunun alacağı kararlarla şekilleneceğini söyledi. Sarı, “Türkiye’de ve uluslararası geçerliliği olan krediler nelere olacak? Bu konuda karar da o kuruldan sonra çıkacak. Verra ve Gold kredileri, zaten enerji sektöründe yoğun yatırım yapılmış kredilerdi. Bunların turkuaz kredilerine dönüşüm sürecini bekliyoruz. O kısım gerçekleşirse, yatırım yapmak isteyenleri de o tarafa yönlendirebiliriz” dedi.
“Mevzuatla ciddi artış oldu, Avrupa’da soruyor”
Sürdürülebilirlikle ilgili bir gönüllü, bir de zorunlu piyasalar olduğunu, Türkiye’de şu anda gönüllü piyasaların oluştuğunu, YEK-G ve I-REC sertifikalarının da bu piyasada yer aldığına vurgu yapan Tuğba Sarı, söz konusu sertifikaların özelliklerini şöyle anlattı: “Bunlar, kullandığınız enerjiyi temiz enerjiye dönüştüren belgeli sertifikalar. Yeşil enerji sertifikaları olarak geçiyor. Bir diğer sertifikamızda karbon sertifikaları. Bunlar da Vera ve Gold dediğimiz sertifikalar. Firmalar, kapsam 1, 2, 3 sınıflandırmasında emisyonlarını raporluyorlar ve bir takım aksiyonlar alıyorlar. Tesislerini yeniden düzenliyor olabilirler, ancak bunlar çok büyük maliyet. Daha çok kapsam 2, yani kullandıkları enerjiyi temiz enerjiye dönüştürecek, karbonlarını dengeleyecek önlemler alıyorlar. Bunlar nedir? Güneş enerji santrallerine yatırım yapıyorlar. Bir YEK-GE, bir I-REC sertifikalarını satın alarak ‘kapsam 2 emisyonlarımızı dengeledik’ diyorlar. Bir VERRA ve GOLD alarak ‘kapsam 1 ve 3 emisyonlarımızı dengeledik’ diyorlar. Dolayısıyla, yapılacak yatırımlar için sürdürülebilirlik raporları için firmaların hepsi YEK-G, I-REC sertifikalarını alıyor. Mevzuat ciddi anlamda bir artış oldu. Çünkü Avrupa’da soruyor.”
“ATP GReen X’de 250 kurumsal müşteriye ulaştık”
Piyasaya yönelik ATP Green X platformlarını 2024’de canlıya aldıklarını söyleyen Sarı, “Şu an birçok enerji üreticisi, büyük enerji firmaları, sanayi kuruluşları bu platformda yer alıyor. 250 müşterimiz var. Bunların hepsi kurumsal. Yani kendi alanında büyük müşteriler. Bu sayede piyasa işleyişi ve dinamiği nasıl olacak? Hangi önlemlerin alınması gerekiyor? Bunları görmeye çalışıyoruz. Gerek Ticaret Bakanlığı, İklim Değişikliği Başkanlığı, EPDK, EPİAŞ iletişim halindeyiz. O piyasadan gelen geri bildirimleri onlara iletiyoruz ki doğru bir yapı olsun” dedi.
“Sıkı pazarlık dönüyor”
Firmaların gönüllü piyasalarda sertifika taleplerinin fiyatları da yukarı çektiğine işaret eden Tuğba Sarı, şu bilgileri verdi: “Sertifika ve fiyatları 3-4 liralardaydı, 1 MW saat, bir sertifikaya denk geliyor. Diyelim ki biz evimizde 10 MW saat elektrik tüketiyoruz, yeşil enerjiye dönüştürmek için benim 10 tane sertifika almam gerekiyor. Uluslararası geçerlilikteki I-REC sertifikası 3-4 lira seviyesindeydi. Aynı şekilde YEK-G, daha kuruşlardaydı, yani 0.01 kuruş gibi fiyatlarımız vardı. Bu seneye geldiğimizde, 2025’in son çeyreğinde sertifika fiyatlarımız I-REC için 15 ile 20 TL arasında. YEK-G de 3 ile 5 liralar arasında gidiyor. Sıkı da bir pazarlık dönüyor. Firmalar, yüklü miktarda alanlar arasında. Ciddi bir artış oldu.”
Maliyet her şirketin ölçeğine göre değişiyor
Sürdürülebilirlik ve karbon yönetimi süreçleri; her şirketin ölçeğine, enerji tüketim profiline, sektörün karbon yoğunluğuna ve ihracat hedeflerine göre değişiyor. Dolayısıyla tek bir standart maliyet yok. İhtiyaç özelin şekillenen dinamik bir yapı söz konusu. Maliyetler, şirketin tercih edeceği sertifika türüne (I-REC, YEK-G veya gönüllü karbon kredileri) ve piyasa arz-talep dengesine göre belirleniyor.
Tekstil, lojistik sıkça kullanıyor
Sertifikalara sahip olan firmalar, “Ben önlemlerimi, gönüllü piyasadan karbon kredimi aldım ve karbonumu dengeledim” diyebiliyor. Bunun için atık yönetimi yapıyor, plastiklerine dikkat ediyor, güneş enerji santrali yatırımı yapıyor. Tuba Sarı, şu bilgileri verdi: “Şu anda gerek tekstil, gerek lojistik bunu sıkça kullanıyor. Enerji, hava yolu, demir çelik, gıda, banka, deniz yolunun ilgisi yoğun. Her geçen gün çok farklı yerlerden müşterilerimiz geliyor. Avrupa’ya İhracat yapan, bir ayakkabı, bir bebek elbisesi ürünü bile olsa ‘temiz enerji kullanıldı mı? diye sürdürülebilirlik raporları bugünden bekleniyor."
Enerji ihtiyacı yarı yarıya düşüyor
Engin Tarım Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Lütfü Ertuğrul sertifikalara ilişkin şu bilgileri paylaştı: "Karaman OSB' de ki tesisimize 1.25 MW kapasiteli Ges yatırımı yaptık. Yatırım tutarı ise 925 bin dolar. Bu yatırım enerji ihtiyacımızın %50'sini karşılıyor. Yeni yatırım yapabilmek için çağrı mektubu müracaatımız var ve çağrı mektubu müracaatımıza kapasite tahsis edilince yatırıma devam edeceğiz."
Öte yandan sertifikalar için Avrupa Enerji Borsası’yla anlaşma için de bazı sektör temsilcilerinin görüşmeleri sürüyor. Bu sayede alıcı ile satıcı arasında karbon ticaretinin Avrupa'da da sürmesi bekleniyor.
“Önlem almayan öder” dönemi
Uzmanlar, karbon emisyonlarını azaltmak için önlem almayan sanayicilerin 2026 itibarıyla ciddi maliyetlerle karşılaşacağını belirtiyor. Yayılan karbonun her birimi için AB sınırda 80 euroya varan bedeller konuşulurken, şirketlerin de çalışması hızlanıyor.