Karbon vergisi tasarısı haziranda sunulacak

Avrupa Birliği (AB) birliğe üye olmayan ülkelere karbon emisyonları nedeniyle uygulayacağı vergilerin haziranda bloğun yasama organı Komisyon’da tasarı olarak sunulması öngörülüyor.

AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, hafta başında yaptığı açıklamada AB üyesi olmayan ülkelerin karbon emisyonlarını düşürmedikleri sürece söz konusu ülkelere karbon vergisi uygulayacağını hatırlatarak sınırda karbon vergisinin, bloğun kendi sektörlerinin ayakta kalması için kritik önem taşıdığını vurguladı. Timmermans, “Eğer diğer ülkeler de bu doğrultuda hareket etmeyi kabul etmezse, birliği rekabetteki bozulmaya ve karbon sızıntısı riskine karşı korumamız gerekecek” dedi.

AB’de sanayi yetkilileri daha önce Fas ve Türkiye’deki çimento sektörlerindeki ucuz rekabet konusunda endişelerini dile getirirken, AB’nin iklim politikalarının bir sonucu olarak ithal çelik sektöründe oluşacak karbon maliyetlerinin dünyanın en büyük çelik üreticisi olan Çin’i de etkilemesi bekleniyor. AB, ülkelerin iklim politikalarının AB’nin çabalarıyla eşdeğer olduğu sürece bloğun karbon vergisinden etkilenmeyeceklerini söylemişti.

Türkiye’ye milyar $ ek yük getirecek

Öte yandan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) kısa süre önce yayınladığı ve iklim değişikliğiyle mücadelenin Türkiye ekonomisine etkilerinin incelendiği raporda, AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemesi’nin, ton başına verginin 30 ve 50 Euro olduğu durumlarda Türkiye ihracatı üzerinde sırasıyla 1,08 milyar Euro ve 1.8 milyar Euro maliyete yol açabileceği öngörülmüştü. Raporda, Türkiye’nin en büyük pazarlarından biri olan AB’nin iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında oluşturulan “Avrupa Yeşil Düzeni”nin Türkiye için bir risk olduğu kadar, sürdürülebilir kalkınmayı hedefleyen bir dönüşümün aracı olarak yepyeni fırsatlar sunabileceği de yer almıştı.

Şirketler Avrupa’dan ayrılabilir

Avrupa Komisyonu Yeşil Düzeni’nin en önemli ayaklarından biri olarak görülen “karbon sınır vergisi”nde hazırlıklar sürüyor. Avrupa Birliği (AB), üye olmayan ülkelere karbon emisyonları nedeniyle uygulayacağı vergilere ilişkin tasarıyı, haziran ayında yasama organı komisyona sunacak. AB Komisyonu Birinci Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, sınırda karbon vergisinin, birliğin kendi sektörlerinin ayakta kalması için kritik önem taşıdığını vurguladı. Timmermans, “Eğer diğer ülkeler de bu doğrultuda hareket etmeyi kabul etmezse, birliği rekabetteki bozulmaya ve karbon sızıntısı riskine karşı korumamız gerekecek” diye konuştu. Reuters analizinde AB’nin emisyon azaltma politikaları sebebiyle şirketlerin ek maliyetlerden kaçmak için Avrupa’dan ayrılmaya yeltenebileceğini belirterek bu olasılık için “karbon sızıntısı” ifadesi kullanılıyor. Timmermans da bu konuya dikkat çekerek, Avrupa’nın sektörü temizlemek adına yapmayı planladığı yüksek miktarlı yatırımların şirketler üzerinde bir maliyetle sonuçlanacağı, bunun da önümüzdeki dönemde ele alınması gerektiğini belirtiyor. Yaklaşık 200 ülkenin karbon emisyonlarını daha da azaltma taahhütlerini paylaşmaları için belirlenen son tarih olan kasım. Ülkeler kasımda düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) zirvesi öncesi iklim eylemlerini hızlandırma baskısıyla karşı karşıya.