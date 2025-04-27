Kardelen soğanlarına kota: Avrupa ülkelerine ihraç edilecek!

Antalya'nın Akseki ilçesi yaylalarında kendiliğinden yetişen, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılan kardelen soğanları Avrupa'ya ihraç edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığınca tarım arazilerinde çoğaltılarak ihraç edilmesi hedefiyle bölgede soğanlı bitkiler için damızlık parseller oluşturmaya başladıklarını söyleyen ihracatçı firmadan Mehmet Oğuz, "Akdeniz Bölgesine has olan bu endemik türleri bakanlığın bize vermiş olduğu özel izin ile 2016 yılından bu yana kendimize ait tarım arazilerinde üretiyoruz" dedi.

"Bakanlığın kotası dâhilinde söküm yapılıyor"

Önceki yıllarda firmalar tarafından kaçak yollarla ürünlerin yurt dışına gönderilmesi üzerine bakanlık tarafından ihracatçı firmalara böyle bir proje sunulduğunu anlatan Oğuz, "Biz o yıldan itibaren bakanlığın vermiş olduğu kota dahilinde kardelen soğanı üreterek Hollanda'ya ihracatını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

"Tohumdan yumru soğan elde ediyoruz"

Akseki'nin Çimi Mahallesi'nde kendilerine ait arazide 2 milyon 500 bin tohumu, 600 bin adet yumru soğandan elde ettiklerine dikkat çeken Oğuz, "Bunlar sadece kökten yavru vermiyor. Hem kökten, hem de çiçekler döküldükten sonra oluşan kozalakta 50-100 arası tohum çıkıyor. Alttaki yumrulardan da 8-20 arasında yavru vermektedir. Buradaki amaç ise doğanın talan ve tahrip olmaması, doğada neslinin devam etmesi içindir" dedi.

"Çimi Yaylası'nda kardelen soğanları talan edildi"

Yıllardır bilinçsiz ve kaçak söküm nedeniyle kardelen soğanlarının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kaldığına dikkat çeken Oğuz, "Şu anda Çimi Yaylasında sadece karamukların diplerinde, sökülemeyecek yerlerde kalmıştır. Bu ürün yok olma tehlikesi ile karşı karşıya gelmiştir. Bu yıl Tarım Bakanlığına kardelenlerin koruma altına alınması için vermiş olduğumuz dilekçe ile Tarım Bakanlığı tarafından kardelen soğanlarının doğadan sökülmesi 5 yıl süre ile yasaklanmıştır. Doğanın kendini toparlayabilmesi için bir beş yıl daha yasaklanması gerekir. Şu anda Çimi yaylasında görülen kardelen soğanları artık arazilerde gözükmüyor. Sadece sökülemeyecek yerlerde, karamuk diplerinde bulabilirsiniz. Eskiden olduğu gibi arazide kardelen çiçekleri bulma imkanınız yok. Bu ürünü talan ettiler. Tüm firmalar bizim gibi bunun üretimini yapıp arazilerine ekerek yetiştirirlerse doğaya hiç kimse dokunmaz ve bunları gelecek nesillere aktarılabilir" şeklinde konuştu.

"Türkiye'de en iyi kardelen Çimi Yaylası'nda"

En iyi kardelen soğanının yetiştiği bölgenin Çimi Yaylası olduğuna değinen Oğuz, "Torosların bazı bölgelerinde bulunan kardelen soğanları var ama en iyi kardelenin yetiştiği bölge Çimi Yaylasıdır. Fiziki yönü çok güzeldir. Diğer bölgedeki yetişen kardelenlerin fiziki yönleri Çimi Yaylası'nın fiziki yönünü asla tutmuyor. Bugüne kadar yapmış olduğumuz çalışmalardan oldukça memnunuz" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl üretim parseline 2 milyon 500 bin adet kardelen soğanı tohumunu toprakla buluşturduklarını söyleyen Oğuz, "Ekmiş olduğumuz kardelen soğanlarının tohumları bu yıl soğana dönüştü. Çok iyi bir gelişimi var. Tüm firma yetkililerinin üretime geçmelerini tavsiye ediyorum. Geçen yıl ekmiş olduğumuz kardelen soğanlarının bu yıl kotamız miktarında sökümüne Mayıs ayının ilk haftalarında başlayacağız" dedi.

2024 yılında Akseki bölgesinde 5 yıl süre ile kardelen soğanlarının sökümü yasaklanmıştı.