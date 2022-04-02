KARDEMİR, kuruluşunun 85. yılını kutluyor

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türkiye sanayileşecek ve sanayileşme ulusal bir nitelik taşıyacaktır. Modern Türkiye'nin endüstriyel atılımlarına öncülük edip temel oluşturacak entegre demir çelik tesisleri, en uygun yerde ve koşulda süratle kurulacaktır." sözünden hareketle ülkenin ilk ağır sanayisini kurmak için 1920'li yılların sonunda çalışma başlatıldı.

Dönemin Genelkurmay Başkanı Fevzi Çakmak'ın "Düşman ordusunun top menziline düşmeyecek kadar içerlek, piyadenin ulaşamayacağı kadar kuytu, süvarinin dörtnala kalkamayacağı kadar sarp bir yerde kurulmalıdır." sözleri üzerine fabrikaların kurulacağı yer olarak Safranbolu'ya bağlı çeltik tarlaları içindeki 13 haneli Karabük köyü belirlendi.

Dönemin Başbakanı İsmet İnönü ve Çakmak tarafından 3 Nisan 1937'de temelleri atılan KARDEMİR, 10 Eylül 1939'da ilk Türk demirini üretti.

"Fabrikalar kuran fabrika" unvanı aldı

Üretime başladığı andan itibaren Türkiye Cumhuriyeti'nin imarında son derece önemli görevler üstlenen KARDEMİR, bugün ülkenin en büyük kuruluşları arasında yer alan ERDEMİR ve İSDEMİR gibi entegre demir çelik fabrikalarının da kurulmasında rol aldı.

"Fabrikalar kuran fabrika" unvanını alan KARDEMİR, zaman içinde sağladığı istihdamla bugün yaklaşık 350 bin nüfuslu bir kenti ortaya çıkardı.

Ülkenin çelik üretimine 85 yıldır önemli katkılar sunan, bugün yıllık yaklaşık 3 milyon ton çelik üretim kapasitesine sahip olan KARDEMİR, bölge ülkeleri arasındaki en büyük, ülkedeki tek ray ve tren tekeri üreticisi konumunda bulunuyor.

KARDEMİR, son yıllarda yaptığı yatırımlarla savunma sanayisi ve otomotiv alanına da destek vermeye başladı.

Ağır profil ve kalın kangal üretiminde de ülkenin tek milli markası konumunda olan KARDEMİR, geçen yıl rekor üretim ve kar açıklayarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya devam etti. Bağlı kuruluşlarıyla yaklaşık 5 bin çalışanı bulunan KARDEMİR, geçen yıl 2 milyon 439 bin ton üretim gerçekleştirdi ve 3,85 milyar lira net kara ulaştı.

Geçen yıl 424 milyon lira tutarında yatırım yapan KARDEMİR, 2021'in ikinci yarısında yurt dışına yaklaşık 35 bin ton ürün satarak 28 milyon dolar gelir elde etti.

Türkiye'nin demir ve çelik üretimine önemli ölçüde katkıda bulunan KARDEMİR, "yılda 3,5 milyon ton üretim kapasitesi" hedefine doğru ilerliyor.

Her yıl 3 Nisan'da KARDEMİR'in temelinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun yıl dönümü kutlanıyor.

"Amacımız, yerli ve milli üretime en üst seviyede katkı sağlamak"

KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Alparslan Bayraktar, KARDEMİR'in dünyanın 7. büyük çelik üreticisi konumundaki Türkiye'nin önemli bir kuruluşu olduğunu söyledi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılığı görevi de bulunan Bayraktar, "3 Nisan'da KARDEMİR'in temelinin atılışı ve Karabük'ün kuruluşunun 85. yıl dönümünü kutluyoruz. KARDEMİR, 'fabrikalar kuran fabrika' unvanıyla ülkemizin ekonomisine yaklaşık bir asırdır katkı sağlayan önemli bir sanayi kuruluşu." dedi.

KARDEMİR'in ray, tren tekeri, savunma sanayisi ve otomotiv gibi alanlarda adından söz ettirdiğini belirten Bayraktar, son yıllarda rekor üretim ve kar elde ettiklerini, "karbon nötr" bir KARDEMİR için çalıştıklarını dile getirdi.

Kurumun hedeflerine değinen Bayraktar, "Amacımız, yerli ve milli üretime en üst seviyede katkı sağlamak, stratejik ve katma değeri yüksek ürünler üretmek, geri kazanımlarımızla enerjide iç karşılama oranımızı yükseltmek. Geliştirilen yeni ürünler ve artan çelik kalitesiyle pazarlama ve ihracat faaliyetlerine hız vermek. Daha çok istihdam sağlamak." diye konuştu.

Bayraktar, birlik ve uyum içinde hedeflere emin adımlarla ulaşarak, Karabük'e ve ülke kalkınmasına daha fazla hizmet edeceklerini vurguladı.