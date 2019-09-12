KARDEMİR Türkiye'nin en büyük ingot kalıbını üretti

12 Eylül 2019

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin en önemli pota ve ingot kalıbı üreticileri arasında yer alan bağlı kuruluş KARDEMİR Döküm Makine Sanayi ve Ticaret AŞ'de (KARDÖKMAK) Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) Ağır Silah ve Çelik Fabrikası Müdürlüğü ile yapılan anlaşma doğrultusunda kurumun ihtiyacı olan 21 ton ağırlığındaki ingot kalıplarının üretildiği bildirildi.

Bu üretimin, Türkiye'nin "en büyük" ingot kalıbı üretimi olduğuna işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Birçok alana hizmet eden KARDÖKMAK, Türkiye'de mühendislik gelişimine önemli katkılar sunuyor. Sahip olduğu yüksek döküm ve mekanik işleme kapasitesiyle yurt içi ve yurt dışında anahtar teslim projeler gerçekleştiren KARDÖKMAK, geçtiğimiz günlerde de Almanya'nın en köklü çelik firmalarından Thyssenkrupp için 41 tonluk cüruf potalarının imalatını gerçekleştirmişti. Başarılı üretimle dünya çelik devi Thyssenkrupp ve bağlı kuruluşları için uzun vadeli tedarikçi listesinde de yer alan KARDÖKMAK, 15 bin tonluk kurulu kapasitesi bulunan Türkiye'nin en büyük döküm fabrikalarını ve ağır sanayinin yedek parça ve ekipman ihtiyaçlarının karşılandığı ve 4 ayrı holde hizmet veren makine fabrikalarını bünyesinde barındırıyor."