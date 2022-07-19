Kargo çalışanlarına ek zam

Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS), sendikanın örgütlü olduğu işyerlerinde ek ücret artışları sağlandığını duyurdu.

Sendikadan yapılan açıklamada, ücretlerde yaşanan erimenin ve kayıpların önüne geçmek için bir süreden beri işverenlerle müzakereler yürütüldüğü ve yapılan görüşmeler sonucunda olumlu sonuçlar elde edildiği belirtilerek, "Yapılan görüşmeler neticesinde imzalanan protokoller ile üyelerimizin ücretlerinin yüzde 30 oranında artırılması kararlaştırılmıştır" denildi.

Yapılan anlaşmaya göre, UPS Kargo ve Aras Kargo’da asgari ücret artışı oranında ücret zammı sağlanırken DHL Lojistik’te ek zamla asgari ücret ile aradaki fark korundu.

Açıklamada, İstanbul, Adana, Mersin ambarlarında da yüzde 25 ila 44 arasında değişen oranlarda ücret artışı sağlandığı belirtildi.