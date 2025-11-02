Kargo devinden Türkiye hamlesi! DHL'den 50 milyon dolarlık yatırım

Almanya merkezli DHL Group'un Kurumsal Kamu ve Halkla İlişkiler Yönetimi Başkan Yardımcısı Volker Ratzmann, Türkiye'nin şirket için stratejik bir lojistik merkez konumunda olduğunu belirterek, "Türkiye'nin lojistik alanında en önemli şirketlerinden biri olan MNG Kargo'yu büyük bir meblağ karşılığında satın aldık ve şimdi Türkiye'ye büyük miktarda yatırım yapacağız" dedi.

Ratzmann, yaptığı açıklamada Türkiye'nin, Asya ile Avrupa arasında köprü görevi gören jeostratejik konumuyla küresel lojistik ağlarında önemli bir merkez olduğunu vurguladı.

"İlk aşamada 50 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz"

Ratzmann, Türkiye'de tedarik zincirlerini güçlendirmek ve lojistik altyapıyı geliştirmek amacıyla yeni yatırımların gündemde olduğunu belirterek, "İlk başta 50 milyon dolarlık bir yatırım daha yapmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin coğrafi konumu sayesinde büyüme potansiyeli yüksek bir pazar olduğunu belirten Ratzmann, "Asya ve Avrupa arasında bir köprü görevi görüyor. Bu nedenle büyüme ve dünyaya ihtiyaç duyduğu tüm malları sunmak için böyle bir yere ihtiyaç var" dedi.

"Küresel ekonomi istikrara ihtiyaç duyuyor"

Jeopolitik gelişmelerin, gümrük politikalarının ve küresel ekonomideki belirsizliklerin iş dünyasını doğrudan etkilediğini ifade eden Ratzmann, "Özellikle belirsizlik işimizi etkiliyor, ama biz oldukça iyi idare ediyoruz. Bunu başardık çünkü tüm bu zorlukları nasıl yöneteceğini bilen birçok uzmana sahibiz" değerlendirmesinde bulundu.

Ratzmann, dünya ekonomisinin sürdürülebilir büyüme sağlayabilmesi için "daha fazla kesinlik ve istikrarlı bir ortama ihtiyaç duyulduğunu" da sözlerine ekledi.