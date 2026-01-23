Kargo devinden yüzlerce kişiyi işsiz bırakacak revizyon planı

ABD'li kargo devi FedEx Corp, Fransa'daki operasyonlarını modernize etmek ve basitleştirmek için yeni bir dönüşüm programı başlattığını açıkladı. Bu kapsamda 78 milyon euroluk bir yatırım öneren şirket, 500’e yakın çalışan ile de yollarını ayıracağını açıkladı.

Şube sayısı da azaltılacak

Şirket ayrıca Fransa genelindeki şube sayısını da 103'ten 86'ya düşürmeye hazırlanıyor. Mecvut iş kaybına karşılık, bu dönüşümün Fransa'da 770'ten fazla yeni pozisyon yaratması bekleniyor.

Son derece rekabetçi ve maliyet baskısı altındaki Fransız kurye ve ekspres taşımacılık pazarında daha güçlü bir konum elde etmeyi hedefleyen FedEx'in uluslararası hava ağında ise herhangi bir değişiklik öngörülmüyor.

Dijital platform Avrupa'da ilk kez Fransa'da kullanılacak

FedEx ayrıca teslimat ve alım süreçlerini daha verimli hale getirmek için ABD'de başarıyla kullanıldığı dijital platformu Avrupa'da ilk kez Fransa'da devreye alacak. Böylece sistemlerin dijitalleşmesi, rota optimizasyonu ve hizmet seviyelerinin yükseltilmesi sağlanacak.