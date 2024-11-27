Kargo ücreti vergi hesabına dahil edilecek! Yurtdışından ürün getirmenin maliyeti yükseliyor

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Gümrük Kanunu'nun bazı maddelerinin uygulanmasına yönelik önemli bir değişiklik hayata geçiriliyor.

Yurt dışından posta veya hızlı kargo taşımacılığı yoluyla Türkiye'ye gelen, basitleştirilmiş usulde gümrük beyanı yapılan ithal ürünlerde, taşıma maliyetleri de gümrük kıymetine dahil edilecek. Taşıma maliyetlerinin gümrük kıymetine dahil edilmesine ilişkin bu karar, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

Yeni düzenleme, gümrük kıymeti hesaplanırken Türkiye'deki giriş limanı veya yerine kadar yapılan nakliye giderlerinin de ithal edilen eşyanın kıymetine eklenmesini içeriyor. Bu kapsamda, taşıma ücretleri ürünün toplam bedeline dahil edilerek vergi hesaplamasında kullanılacak.

Vergilendirme nasıl değişecek?

Yurtdışından alınan 50 euro değerinde bir ürünün kargo ücreti 10 euro olduğunda, toplam kıymet 60 euro olarak kabul edilecek. Eğer ürün Avrupa Birliği (AB) ülkelerinden geliyorsa yüzde 30 oranında, AB dışından geliyorsa yüzde 60 oranında gümrük vergisine tabi olacak. Bu durumda:

AB ülkelerinden gelen ürün için toplam bedel 60 euro + 18 euro (vergi) = 78 euro olacak.

AB dışından gelen ürün için toplam bedel 60 euro + 36 euro (vergi) = 96 euroya çıkacak.

30 Euro sınırında değişim

Ağustos ayında yapılan düzenlemeyle yurtdışından getirilen ürünlerde muafiyet sınırı 150 eurodan 30 euroya düşürülmüştü. Yeni düzenleme ile 30 euro sınırını taşıma ücreti de aşabileceğinden, vergisiz alışveriş imkanları daha da azalacak. Buna göre, 20 euro değerinde bir ürünün kargo maliyeti 10 euro ise toplam kıymet 30 euro olarak hesaplanacak ve bu durumda vergi uygulanacak.