Kargo ücretleri de vergiye dahil! Yurt dışı kargolar için yeni gümrük düzenlemesi

Türkiye'ye yurt dışından kargo yoluyla gelen eşyaların gümrük vergisi hesaplamasında önemli bir değişiklik yapıldı. 1 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemeye göre, eşyanın gümrük kıymeti belirlenirken artık Türkiye’ye girişine kadar olan kargo ve nakliye ücretleri de dikkate alınacak.

Bu değişiklikle birlikte, yurt dışından sipariş edilen ürünlerde ödenecek vergi miktarının artması bekleniyor. Daha önce sadece ürün bedeli üzerinden hesaplanan gümrük vergisi, artık taşıma ve sigorta giderlerini de kapsayacak.

Vergi muafiyeti daralıyor

Geçtiğimiz yıl yapılan düzenlemeyle, değeri 30 euroyu aşan ürünlerin ithalat vergisine tabi olacağı kararlaştırılmıştı. Yeni düzenleme ile kargo ücretinin eşya kıymetine eklenmesi zorunlu hale getirildi. Bu da, daha fazla ürünün vergiye tabi olacağı anlamına geliyor.

Örneğin, daha önce 29 euroluk bir ürün gümrük vergisinden muaf tutulurken, yeni düzenlemeyle birlikte 25 euro değerindeki bir ürüne 6 euro kargo ücreti eklenirse, toplam kıymet 31 euroya ulaşacak ve vergiye tabi olacak.

Hızlı kargo şirketlerine yeni teminat şartı

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenleme kapsamında, hızlı kargo taşımacılığı yapan firmaların temsil yetkilerine ilişkin şartlarda da değişiklik yapıldı.

Buna göre:

* Hava veya kara yolu ile taşımacılık yapan şirketlerin teminat mektubu tutarı 1 milyon TL’den 10 milyon TL’ye çıkarıldı.

* Hem hava hem de kara yoluyla faaliyet gösteren firmalar için bu tutar 2 milyon TL’den 20 milyon TL’ye yükseltildi.

* Ticaret Bakanlığı’ndan daha önce operatör yetkisi almış olan şirketlerin, mevcut teminat mektuplarını 1 Temmuz 2025’e kadar yeni tutarlara uygun şekilde güncellemeleri gerekecek.

Eksik kalan tutar için ek teminat sunulmazsa, şirketlerin operatör yetkileri tamamlanana kadar askıya alınacak.

Yurt dışından sipariş verenler için ne anlama geliyor?

Bu değişiklik, yurt dışından sipariş edilen ürünlerin maliyetini artırabilir. Özellikle küçük elektronik eşyalar, giyim ürünleri ve aksesuarlar gibi sık sipariş edilen ürünler için ödenecek vergi oranlarının yükselmesi bekleniyor.

Ayrıca, hızlı kargo taşımacılığı yapan şirketler için artan teminat zorunlulukları, sektörün bazı küçük oyuncularını zor durumda bırakabilir ve uzun vadede uluslararası kargo hizmetlerinde fiyat artışına yol açabilir.