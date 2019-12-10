Kargocu, 'Kara Cuma’da çözümü ‘kota’da buldu

10 Aralık 2019

Mustafa Kemal ÇOLAK

Hızlı büyüme performansı gösteren e ticaret'e olan ilgi perakendenin büyük indirim dönemlerinde doruğa çıkıyor. Bu gelişime, en son dünyada Black Friday olarak kutlanan Kara Cuma indirim kampanyalarında yakından şahitlik ettik. İlk indirim gününde ortaya çıkan 4.7 milyar TL'lik satışın yüzde 40'lara varan bölümü e-ticaret yolu ile realize oldu. Rekor seviyedeki bu oran, e ticaretin mutfağında hararetin de en yüksek seviyeye çıkmasına yol açtı.

Yaşanan ilgi e-ticaret sisteminin en önemli taşıyıcısı, kargo şirketlerinde ciddi iş yükünü beraberinde getirdi. Normal dönemde günlük ortalama 2.2 milyon adet paket taşıyan kargo sektörü, yapılan hesaplamalara göre Kara Cuma’nın ilk gününde 3.7 milyon adetlik taşıma talebi ile karşı karşıya kaldı. Buna ardışık günlerin yükü de eklendiğinde dönem dönem kargo şirketleri açısından işin içinden çıkılmaz süreçler yaşandı. Zaten bu durum, tüketici kanadında da tüm açıklığı ile hissedildi. Şikayet siteleri adeta bombardımana tutuldu.

Peki, kargo şirketleri, en azından sektöre yön veren birkaç firma, kargo bombardımanında nasıl bir strateji izledi? Kasım ayı için yüksek oranlı indirim dönemlerinin en yoğun olduğu ay tanımı yapılabilir. Kampanyalar açısından baktığımızda geçen aya, N.11’in 11.11 kampanyaları ile start verildi. Aslında bu dönem kimi kargo şirketleri için bir test dönemi de oldu. MNG Kargo, sözünü ettiğimiz kampanya döneminde hizmetini ‘kotalı’ sundu.

Şirket, e ticaret şirketleri ne normal dönemde taşıdığı kargonun en fazla yüzde 20-25 oranında yükseğini taşıyabileceğini duyurdu. Aynı stratejiyi Kara Cuma’da da ortaya koyduklarını söyleyen MNG Kargo İcra Kurulu Başkanı Salim Güneş, şunları söyledi: “Sektörümüzün kapasitesi bellidir. E ticaret bu kapasitenin karşılayabileceği oranın çok üstünde büyüyor zaten. Yanı sıra indirim dönemlerinde suni birkaç günlük talep de çok yüksek oluyor. Kara Cuma’da yük üç kat arttı. Yalnız o günlere dönük yatırım yapmak mümkün değil. Biz de çareyi kotalı çalışmakta bulduk. MNG üzerinden yaşanabilecek sorunları en aza indirdik.”

Kimi şirketlerin bir gün için sınırlı tuttuğu Kara Cuma kampanyaları, bazı e ticaret sitelerinde bir haftaya kadar yayıldı. MNG’nin kotalı başladığı süreçte diğer şirketler de sonraki günlerde kotalı hizmete dönüş yaptılar. Piyasalardan ve şikayetlerden edindiğimiz bilgiye göre Kara Cuma’da yapılan alışverişlerin dağıtılma süreçleri halen devam ediyor. Sektörün bu konuda e ticaret şirketleri ile birlikte köklü bir çözüm bulması, içinde tüketicinin de olduğu tüm taraflar açısından son derece zaruri bir konu. E ticaret alanında 5 yılda 9 kat büyüme tahminlerinin varlığı, çözümün zorunluluğunu daha da artırıyor. Dünya Gazetesi olarak son derece dinamik bir yapıda ve iş ortamında hizmet üreten kargo şirketlerine yönelik ,bu noktalardan hareket ile yakın plan duruşumuzu devam ettireceğiz.

En çok İranlı satın aldı

Kara Cuma günleri, yabancı turistin de gündemine daha fazla giriyor. Bu yıl geçen seneye kıyaslandığında yabancı turiste satışlar yüzde 32 büyüdü. Global Blue’nun Dünya’ya yaptığı açıklamaya göre tax free alışverişlerinde işlem adeti bazında büyüme yüzde 38 oldu. Bu yıl Kara Cuma’da en çok alışveriş yapan İranlı turist oldu. Toplam satışların yüzde 13.6’lık bir oran İranlı turist tarafından gerçekleştirildi. İranlı turistin işlem adeti olarak toplam işlemlerin yüzde 22.3’ünü gerçekleştirdiğini belirtelim.