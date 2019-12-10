Kargocu, 'Kara Cuma’da çözümü ‘kota’da buldu
29 Kasım 'Kara Cuma’da kargo sektörü, 3 kata yakın taşıma siparişi aldı. Bu yoğunluk teslimatlarda ciddi aksamalara yol açtı. Kargo şirketleri, ilk kez ‘kota’ koyarak sıkıntıları aşmaya çalıştı.
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