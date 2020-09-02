Kargodaki patlama ticariyi uçurdu

İSTANBUL/DÜNYA

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı ağustos ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 134,4 artarak 61 bin 533 adet oldu. Otomobil satışları yüzde 106 artarken, ticari araçta ise büyüme çok daha hızlı oldu. Hafif ticari araç pazarı geçen ay yüzde yüzde 265 arttı.

Hafif ticarideki artışta kargo pazarındaki büyüme etkili oldu. Bilindiği gibi, bu yıl taşımacılıkta en fazla talebin olduğu alanlardan biri de kargo oldu. İnsanların salgın nedeniyle eve kapanması, e-ticarette patlama yarattı, sektör yüzde 100'e yakın büyüme sağladı. E-ticarette yaşanan artış kargo arcı talebini de artırdı. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç ve Ford Otosan Türkiye Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk DÜNYA'ya yaptıkları açıklamada kargo firmalarından siparişlerin arttığına dikkat çekmişti.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin aylık raporuna göre, ağustosta otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Ağustos ayına göre yüzde 134,4 artarak 61 bin 533 olarak gerçekleşti. 2020 yılı ağustos ayında otomobil satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 106 artarak 44 bin 372 adet olurken, hafif ticari araç pazarı yüzde 265 artarak 17 bin 161 adet oldu.





Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılı Ağustos sonunda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 68,4 artarak 403 bin 2 adet olarak gerçekleşti. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre yüzde 4,1 arttı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlara göre, yüzde 1,3 artış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Ağustos ayı ortalama satışlarına göre yüzde 12,5 arttı.

Otomobil satışları, 2020 yılı sekiz aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 64,2 oranında artarak 317.394 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da yüzde 86,1 artarak 85.608 adede ulaştı.